Preminuo bivši fudbaler, žene su ga uspavale opasnom drogom: Mrtav leži na zadnjem sjedištu auta

Fudbalski svijet tuguje zbog tragičnog odlaska bivšeg igrača Karlosa Kajzera (62), koji je pronađen mrtav u svom automobilu u ekvadorskom Gvajakilu.

Sumnja se da je proslavljeni fudbaler bio žrtva tri žene koje su ga omamile skopolaminom, opasnom supstancom poznatom kao „đavolji dah“, kako bi ga opljačkale.

Lokalni mediji objavili su uznemirujuće fotografije s lica mjesta na kojima se vidi tijelo fudbalera na zadnjem sjedištu parkiranog vozila. Prema izjavama svjedoka, Kajzer je viđen oko dva sata ujutru u društvu dvije žene, kojima se ubrzo pridružila i treća. Vjeruje se da su ga one prebacile pozadi, a kasnije je zabilježen i pokušaj jedne od njih da uz pomoć nepoznatog muškarca pokrene automobil i pobjegne.

🚨 Lo dejaron sin vida dentro de su carro en Guayaquil



Un hombre identificado como Carlos Alberto Kaiser Ribadeneira, exjugador de Filanbanco y Emelec, fue encontrado sin vida la madrugada de este sábado 25 de abril dentro de su auto color naranja en la ciudadela La Saiba, al… pic.twitter.com/De42hZu2ex — Ecuador Comunicación 🛜 Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) April 26, 2026

Policija vjeruje da je presudnu ulogu u ovoj tragediji imao skopolamin, droga koja u Južnoj Americi često služi kriminalcima da potpuno oduzmu volju žrtvama i olakšaju pljačku, zbog čega je nazivaju i „zombi drogom“.

Kajzer je ostavio dubok trag u ekvadorskom fudbalu, naročito u dresu Emeleka, gdje je ostao upamćen po legendarnom golu direktno iz kornera 1991. godine. Povodom ove tragedije, njegov bivši klub oglasio se emotivnom porukom.

"Klub Sport Emelek izražava duboku tugu zbog odlaska Karlosa Alberta Kajzera Rivadeneire, koji je bio istorijski igrač naše institucije. Šaljemo najiskrenije saučešće porodici zbog ovog nenadoknadivog gubitka", stoji u saopštenju.

