Logo
Large banner

EU uvodi pravila za zaštitu pasa i mačaka od zlostavljanja

28.04.2026 19:20

ЕУ уводи правила за заштиту паса и мачака од злостављања
Foto: ATV

Evropska unija napravila je važan iskorak u zaštiti kućnih ljubimaca donošenjem prvih zajedničkih pravila o dobrobiti pasa i mačaka.

Novi zakonodavni okvir, usvojen velikom većinom glasova u Evropskom parlamentu, ima za cilj suzbijanje zlostavljanja životinja, sprečavanje neetičnih poslovnih praksi i unapređenje njihovog zdravlja i dobrobiti.

Za prijedlog je glasalo 558 poslanika, protiv je bilo 35, dok je 52 bilo uzdržano, čime je otvoren put uspostavljanju jedinstvenih standarda na nivou cijele Unije.

Pravila obuhvataju uzgoj, smještaj, sljedivost, uvoz i postupanje sa psima i mačkama.

Jedna od ključnih novina jeste obavezno mikročipovanje i registracija svih pasa i mačaka u interoperabilnim nacionalnim bazama podataka. To će se odnositi i na životinje u privatnom vlasništvu. Prodavci, uzgajivači i skloništa imaće rok od četiri godine za prilagođavanje, dok će vlasnici koji ne učestvuju u prodaji životinja imati duže prelazno razdoblje – deset godina za pse i petnaest za mačke.

Zakon donosi i stroge zabrane uzgojnih praksi koje predstavljaju zdravstveni rizik za životinje. Biće zabranjen uzgoj između bliskih srodnika, uključujući roditelje i potomke, kao i braću i sestre. Takođe se zabranjuje uzgoj životinja s pretjeranim fizičkim osobinama koje mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

Dodatno, nove mjere predviđaju zabranu sakaćenja pasa i mačaka u svrhu izložbi, takmičenja ili drugih priredbi, kao i zabranu upotrebe opasnih ogrlica bez sigurnosnih mehanizama. Privezivanje životinja biće dopušteno samo u izuzetnim slučajevima, na primjer radi liječenja.

Poseban naglasak stavljen je na uvoz životinja iz trećih zemalja. Kako bi se spriječile zloupotrebe, pravila se proširuju i na nekomercijalni unos životinja koji se kasnije koristi za prodaju. Svi psi i mačke koji ulaze u EU radi prodaje moraće biti mikročipirani prije ulaska i registrovani u nacionalnim bazama podataka. Vlasnici koji putuju s kućnim ljubimcima moraće ih registrovati najmanje pet radnih dana prije dolaska u EU.

Izvjestiteljka Veronika Vrecionova istakla je da nova pravila šalju jasnu poruku da kućni ljubimci nisu roba, već članovi porodica. Naglasila je da će stroži propisi pomoći u suzbijanju neodgovornih uzgajivača i obezbijediti pravednije uslove za one koji posluju u skladu s pravilima.

Kako bi zakon stupio na snagu, potrebno je još i formalno odobrenje Savjeta Evropske unije.

Podijeli:

Tagovi :

mačka

Psi

Zlostavljanje

Evropska unija

Large banner

Pročitajte više

Владо Ђајић и Игор Црнадак

Republika Srpska

Dva narodna poslanika krenula svojim putem

37 min

0
Полицајац разговара са женом испред зграде суда након што је наоружани нападач отворио ватру и повредио неколико људи у Атини, у уторак, 28. априла 2026. године.

Svijet

Uhapšen napadač u Atini star 89 godina, ranio pet osoba

50 min

0
Александра Јакшић, стручни сарадник за заштиту и здравље на раду у Савезу синдиката Републике Српске

Republika Srpska

Jakšić: Godišnje u Republici Srpskoj strada i do 10 radnika

53 min

0
Узнемирујуће! Возач на пјешачком “покупио” мајку и бебу у колицима

Region

Uznemirujuće! Vozač na pješačkom “pokupio” majku i bebu u kolicima

1 h

0

Više iz rubrike

Полицајац разговара са женом испред зграде суда након што је наоружани нападач отворио ватру и повредио неколико људи у Атини, у уторак, 28. априла 2026. године.

Svijet

Uhapšen napadač u Atini star 89 godina, ranio pet osoba

50 min

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Svijet

Fico automobilom stiže u Moskvu

1 h

0
Беба

Svijet

Stopa nataliteta niža nego u Drugom svjetskom ratu

1 h

0
Зашто Емирати излазе из ОПЕК-а након 60 година? "Једва чекају испумпавати више нафте"

Svijet

Zašto Emirati izlaze iz OPEK-a nakon 60 godina? "Jedva čekaju ispumpavati više nafte"

1 h

0

  • Najnovije

19

49

List ove biljke pomaže kod šećera: Dovoljna je samo jedna šoljica

19

38

Četiri znaka koja bi mogla da dobiju neočekivani novac

19

33

Viktor Orban ponudio ostavku na funkciju predsjednika Fidesa

19

32

Usvojen nacrt pravilnika za besplatne placeve

19

25

Preminuo bivši fudbaler, žene su ga uspavale opasnom drogom: Mrtav leži na zadnjem sjedištu auta

Trenutno na programu

19:00

ATV vijesti

informativni program vijesti

19:40

Marketing

marketing

19:43

Sport

sportski program

19:50

Marketing

marketing

19:55

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

20:00

Loto, Lutrija Srbije

Loto

20:10

U prvom planu

informativno politički

Stanje na graničnim prelazima

Small banner