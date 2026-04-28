EU uvodi pravila za zaštitu pasa i mačaka od zlostavljanja

Evropska unija napravila je važan iskorak u zaštiti kućnih ljubimaca donošenjem prvih zajedničkih pravila o dobrobiti pasa i mačaka.

Novi zakonodavni okvir, usvojen velikom većinom glasova u Evropskom parlamentu, ima za cilj suzbijanje zlostavljanja životinja, sprečavanje neetičnih poslovnih praksi i unapređenje njihovog zdravlja i dobrobiti.

Za prijedlog je glasalo 558 poslanika, protiv je bilo 35, dok je 52 bilo uzdržano, čime je otvoren put uspostavljanju jedinstvenih standarda na nivou cijele Unije.

Pravila obuhvataju uzgoj, smještaj, sljedivost, uvoz i postupanje sa psima i mačkama.

Jedna od ključnih novina jeste obavezno mikročipovanje i registracija svih pasa i mačaka u interoperabilnim nacionalnim bazama podataka. To će se odnositi i na životinje u privatnom vlasništvu. Prodavci, uzgajivači i skloništa imaće rok od četiri godine za prilagođavanje, dok će vlasnici koji ne učestvuju u prodaji životinja imati duže prelazno razdoblje – deset godina za pse i petnaest za mačke.

Zakon donosi i stroge zabrane uzgojnih praksi koje predstavljaju zdravstveni rizik za životinje. Biće zabranjen uzgoj između bliskih srodnika, uključujući roditelje i potomke, kao i braću i sestre. Takođe se zabranjuje uzgoj životinja s pretjeranim fizičkim osobinama koje mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

Dodatno, nove mjere predviđaju zabranu sakaćenja pasa i mačaka u svrhu izložbi, takmičenja ili drugih priredbi, kao i zabranu upotrebe opasnih ogrlica bez sigurnosnih mehanizama. Privezivanje životinja biće dopušteno samo u izuzetnim slučajevima, na primjer radi liječenja.

Poseban naglasak stavljen je na uvoz životinja iz trećih zemalja. Kako bi se spriječile zloupotrebe, pravila se proširuju i na nekomercijalni unos životinja koji se kasnije koristi za prodaju. Svi psi i mačke koji ulaze u EU radi prodaje moraće biti mikročipirani prije ulaska i registrovani u nacionalnim bazama podataka. Vlasnici koji putuju s kućnim ljubimcima moraće ih registrovati najmanje pet radnih dana prije dolaska u EU.

Izvjestiteljka Veronika Vrecionova istakla je da nova pravila šalju jasnu poruku da kućni ljubimci nisu roba, već članovi porodica. Naglasila je da će stroži propisi pomoći u suzbijanju neodgovornih uzgajivača i obezbijediti pravednije uslove za one koji posluju u skladu s pravilima.

Kako bi zakon stupio na snagu, potrebno je još i formalno odobrenje Savjeta Evropske unije.