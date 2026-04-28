Uhapšen napadač u Atini star 89 godina, ranio pet osoba

28.04.2026 19:01

Полицајац разговара са женом испред зграде суда након што је наоружани нападач отворио ватру и повредио неколико људи у Атини, у уторак, 28. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Petros Giannakouris

Grčka policija uhapsila je muškarca starog 89 godina osumnjičenog da je ranio pet osoba u dva odvojena napada vatrenim oružjem u Atini, saopštilo je grčko Ministarstvo za zaštitu građana.

Muškarac je pucao iz sačmarice na filijalu grčke agencije za socijalno osiguranje EFKA i ranio zaposlenog u nogu, saopštila je policija.

Potom se taksijem odvezao do zgrade suda, gdje je ispalio nekoliko hitaca, lakše ranivši četiri sudske službenice.

Napadač je ostavio pušku na licu mjesta, zajedno sa pismima upućenim novinama, i pobjegao pješke, prenose lokalni mediji.

Tokom hapšenja u hotelu u Patrasu, oko 200 kilometara od Atine, pronađeno je drugo oružje. Mediji su osumnjičenog identifikovali kao sakupljača otpada iz oblasti Atine.

Policija nije komentarisala mogući motiv napada.

