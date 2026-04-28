Uznemirujuće! Vozač na pješačkom “pokupio” majku i bebu u kolicima

28.04.2026 18:43

Iz Crne Gore stiže stravičan snimak saobraćajne nesreće koja se dogodila u Ulcinju.

Kako se navodi na Instagram nalogu Podgorički vremeplov nesreća koja se dogodila na pješačkom prelazu protekla je pukom srećom bez povreda za majku i dijete.

Prema dostupnim informacijama do saobraćajne nesreće je došlo tokom prelaska ulica na pješačkom prelazu kada je na ženu koja je gurala kolica sa detetom naletjelo vozilo.

Samo zahvaljujući spletu srećnih okolnosti sve se završilo bez ijedne povrede. Međutim, na snimku se ne čini tako jer žena koju je udario “reno megan” ima poteškoća da se pridigne.

Snimak je izazvao žestoke osude na Instagramu.

“Apel za policiju. U Ulcinj se bas ovako vozi, niko ne postuje pješački prelaz. Za njih to ne postoji”, navodi se u jednom od brojnih komentara.

Drugi je bio još oštriji:

“I kroz Podgoricu možeš stajati 5 minuta da bi prešao pešački, Bože sačuvaj da bi neko stao i propustio pešaka… Stoka nekulturna, žuri im se”.

Uslijedio je možda i najprikladniji komentar…

“Svi koji naprave prekršaj na ponovljeno polaganje, drugi prekršaj oduzimanje vozačke na 2 god i opet na polaganje”, piše Telegraf.

