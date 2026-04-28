Po Interpolovoj potjernici uhapšen Vuk Lakićević

U Hrvatskoj je juče, 27. aprila, po potjernici Interpola Podgorica, uhapšen V.L. (28), član visokorizične kriminalne grupe iz Crne Gore, kojeg se sumnjiči da je na teritoriji Crne Gore izvršio šest ubistava.

On se nalazio u bjekstvu od 21. aprila ove godine. Prema informacijama portala RTCG, u pitanju je Vuk Lakićević.

Porodica Vjeruje se da ova imena donose sreću djeci: Imaju prelijepo značenje

"On se potražuje zbog obezbjeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužilaštvom zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu, na način što je, kako se sumnja, bio dio organizovane kriminalne grupe koja je prethodne sedmice procesuirana od strane Specijalnog policijskog odjeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva zbog šest krivičnih djela protiv života i tijela izvršenih na teritoriji Crne Gore u periodu od 2017. do 2019. godine", saopštili su iz Uprave policije Crne Gore.

Lakićević će biti sproveden sudiji za istragu u Slavonskom Brodu.

Republika Srpska Minić o istupanju Đajića iz SNSD-a: Poželjeli smo mu sreću

"Službenici Uprave policije nastavljaju intenzivne aktivnosti u oblasti razmjene informacija, te lociranju i lišenju slobode međunarodno traženih lica. Posebnu zahvalnost ovom prilikom izražavamo hrvatskim kolegama na promptnoj reakciji po dobijanju direktnih operativnih i obavještajnih informacija o visokoprofilnim licima", zaključuju iz Uprave policije u saopštenju.