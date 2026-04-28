Maloljetnik izboden oštrim predmetom: Zadobio teške povrede

Autor:ATV
Komentari:0
U zagrebačkim Gajnicama sinoć oko 22.40 sati došlo je do napada u kojem je teško povrijeđen maloljetnik.
Kako je saopštila policija, u Parku 101. brigade Hrvatske vojske, nakon fizičkog sukoba nepoznati počinilac napao je maloljetnika oštrim predmetom.
Sa teškim povredama prevezen je u Kliniku za dječije bolesti, gdje mu je pružena ljekarska pomoć.
Počinilac je u bjekstvu, a policija sprovodi kriminalističku istragu i utvrđuje sve okolnosti napada.
Policija slučaj tretira kao pokušaj ubistva.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
1 h0
Svijet
1 h0
Zdravlje
1 h0
Zdravlje
1 h0
Region
2 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
17 h0
Najnovije
12
55
12
50
12
47
12
42
12
36
Trenutno na programu