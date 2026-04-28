Maloljetnik izboden oštrim predmetom: Zadobio teške povrede

U zagrebačkim Gajnicama sinoć oko 22.40 sati došlo je do napada u kojem je teško povrijeđen maloljetnik.

Kako je saopštila policija, u Parku 101. brigade Hrvatske vojske, nakon fizičkog sukoba nepoznati počinilac napao je maloljetnika oštrim predmetom.

Hronika Brat ubio brata pa pokušao samoubistvo?

Sa teškim povredama prevezen je u Kliniku za dječije bolesti, gdje mu je pružena ljekarska pomoć.

Počinilac je u bjekstvu, a policija sprovodi kriminalističku istragu i utvrđuje sve okolnosti napada.

Društvo Trikovi za Prvi maj: Mali budžet, veliki roštilj

Policija slučaj tretira kao pokušaj ubistva.

