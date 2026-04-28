Uvode se nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj

28.04.2026 09:32

Foto: ATV

Stižu nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj. Izmjene Zakona o strancima Vlada je uputila u Sabor. Za strane radnike osnovno znanje hrvatskog jezika postaje obveza.

Prema novom Zakonu, oni koji nakon godinu dana boravka budu htjeli produžiti radnu dozvolu moraće položiti ispit.

Polagaće se osnovna A1.1 nivo, što je 70 školskih sati. Na tom nivou uči se uz jednostavnije zadatke.

Troškove učenja i ispita snosi poslodavac. Sindikati tvrde da mjera znači isključivo obavezu polaganja, ne i dostupne kurseve.

Зорица Брунцлик-24102025

Scena

Oglasila se Zorica Brunclik nakon teškog perioda: ''Idemo dalje - još jače''

Za učenje hrvatskog jezika preko vaučera HZZ-a, u cijeloj prošloj godini odobreno je 211 zahtjeva, u ovoj već dvostruko više – 481. Obvezni ispit na snagu bi stupio sljedeće godine.

Sindikati su se pobunili kazavši kako kursevi nisu dostupni te da će ovo podstaći fluktuaciju, ali i falsifikovanje dokumenata, prenosi N1.

Više iz rubrike

Откривено одакле долазе пријетећи мејлови: "Највјероватније из иностранстрва"

Region

Otkriveno odakle dolaze prijeteći mejlovi: "Najvjerovatnije iz inostranstrva"

17 h

0
Дојава о бомби стигла у КБЦ Загреб

Region

Dojava o bombi stigla u KBC Zagreb

18 h

0
Kafana Konobar Kafic

Region

Za strane radnike u Hrvatskoj stižu nova pravila

22 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Region

Dječak zadobio teške povrede od strujnog udara: Ljekari mu se bore za život

23 h

0

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

