Uvode se nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj

Stižu nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj. Izmjene Zakona o strancima Vlada je uputila u Sabor. Za strane radnike osnovno znanje hrvatskog jezika postaje obveza.

Prema novom Zakonu, oni koji nakon godinu dana boravka budu htjeli produžiti radnu dozvolu moraće položiti ispit.

Polagaće se osnovna A1.1 nivo, što je 70 školskih sati. Na tom nivou uči se uz jednostavnije zadatke.

Troškove učenja i ispita snosi poslodavac. Sindikati tvrde da mjera znači isključivo obavezu polaganja, ne i dostupne kurseve.

Scena Oglasila se Zorica Brunclik nakon teškog perioda: ''Idemo dalje - još jače''

Za učenje hrvatskog jezika preko vaučera HZZ-a, u cijeloj prošloj godini odobreno je 211 zahtjeva, u ovoj već dvostruko više – 481. Obvezni ispit na snagu bi stupio sljedeće godine.

Sindikati su se pobunili kazavši kako kursevi nisu dostupni te da će ovo podstaći fluktuaciju, ali i falsifikovanje dokumenata, prenosi N1.