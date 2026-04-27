Logo
Large banner

Dječak zadobio teške povrede od strujnog udara: Ljekari mu se bore za život

Autor:

ATV
27.04.2026 13:52

Komentari:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Dječak (14) iz Hrvatske zadobio je po život opasne povrede od strujnog udara. Dječaka je udarila struja dok se u subotu peo na trafostanicu.

Zbog veoma teških povreda, on je danas hitno premješten iz KBC-a Split u Kliniku za dječije bolesti Zagreb, gdje se nalazi na jedinici intenzivne njege i u životnoj je opasnosti, saopštili su u ponedjeljak iz Klinike.

Dječak iz Dubrovnika u splitskoj bolnici bio je hospitalizovan od subote, 25. aprila, do danas, nakon čega je zbog težine povreda transportovan u Zagreb na dalje liječenje.

U Klinici za dječije bolesti Zagreb navode kako su povrede koje je zadobio veoma teške i da je stanje dječaka trenutno nestabilno, zbog čega se sprovode mjere intenzivnog liječenja i hirurškog zbrinjavanja.

U njegovo liječenje uključen je velik broj zdravstvenih radnika, a zbog ozbiljnosti stanja i neizvijesnog ishoda iz bolnice apeluju na javnost na suzdržanost i strpljenje, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Zagreb

povrijeđen dječak

strujni udar

Struja

bolnica

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

16

35

Jačanje međunarodne akademske povezanosti Rusije i Srpske

16

27

Karan: Srpska će nastaviti da podržava razvoj sporta i ulaže u zdravu budućnost

16

25

Tajna služba evakuisala Vensa prije Trampa: Analitičar objasnio situaciju

16

22

Stanivuković naručio spomenik knezu Lazaru pa onda raspisao tender

16

13

"Zaštita slobode mišljenja i govora mora biti neprikosnovena"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner