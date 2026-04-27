Dječak zadobio teške povrede od strujnog udara: Ljekari mu se bore za život

Dječak (14) iz Hrvatske zadobio je po život opasne povrede od strujnog udara. Dječaka je udarila struja dok se u subotu peo na trafostanicu.
Zbog veoma teških povreda, on je danas hitno premješten iz KBC-a Split u Kliniku za dječije bolesti Zagreb, gdje se nalazi na jedinici intenzivne njege i u životnoj je opasnosti, saopštili su u ponedjeljak iz Klinike.
Dječak iz Dubrovnika u splitskoj bolnici bio je hospitalizovan od subote, 25. aprila, do danas, nakon čega je zbog težine povreda transportovan u Zagreb na dalje liječenje.
U Klinici za dječije bolesti Zagreb navode kako su povrede koje je zadobio veoma teške i da je stanje dječaka trenutno nestabilno, zbog čega se sprovode mjere intenzivnog liječenja i hirurškog zbrinjavanja.
U njegovo liječenje uključen je velik broj zdravstvenih radnika, a zbog ozbiljnosti stanja i neizvijesnog ishoda iz bolnice apeluju na javnost na suzdržanost i strpljenje, prenosi Telegraf.
