Porodica Mirze Čengića traži istinu: Bio je zdrav, mogli su ga spasiti

On se 17. aprila kolegama na poslu požalio na trnjenje ruke i lijeve strane tijela, nakon čega je potražio pomoć u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije (ZHMZŽ).

Tamo su mu izmjerili krvni pritisak i ocijenili da nije vitalno ugrožen, te mu savjetovali da se javi ljekaru ako se stanje ne popravi nakon vikenda. Preminuo je svega 20 minuta kasnije.

Kobni put za Ražanac

Njegov najbolji prijatelj, Emir Rizvo, ističe da simptome u Zavodu nisu ozbiljno shvatili. Sa otpusnim pismom u kojem je navedeno da pacijent negira tegobe i da ima povišen pritisak, krenuli su prema Ražancu, gdje su obojica došla da rade sezonski posao. Ubrzo je uslijedio najgori scenario.

„Stali smo na pumpu jer je tražio vode. Kod Mazije mu se stanje pogoršalo, postao je modar u licu i odmah smo pozvali Hitnu. Davali su nam instrukcije za oživljavanje, masirali smo mu srce i on se borio sve vrijeme. Pomoć je stigla za desetak minuta, dali su mu adrenalin, a aparati su pokazivali puls. Tim je dao sve od sebe, ali nakon sat vremena borbe, ishod je bila smrt“, ispričao je Rizvo za 24sata.hr.

Porodica traži odgovornost

Mirzina porodica u Sarajevu je u šoku. Očuh Armin Čengić ističe da je Mirza bio dobrog zdravlja, planinar i zaljubljenik u prirodu. Poručuje da neće odustati dok se ne sazna istina.

„Ustrajaću da se sazna ko je odgovoran i da bude sankcionisan. I to ne zbog Mirze, koji se neće vratiti, nego zbog svih onih koji traže pomoć. Da su mu samo izvadili krv, vidjeli bi da je infarkt u razvoju. Čak i da je došao na pogrešno mjesto, oni su ga morali usmjeriti dalje, a ne pustiti ga kući“, rekao je Armin Čengić.