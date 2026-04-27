Muškarca brutalno pretukli, pa mu sipali lijepak u usta i nos

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, poslije saslušanja osumnjičenih Luke Radevića i Tamare Vuković iz Mojkovca, donio je rješenja kojima im je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata.
OB Mojkovac dostavilo je krivičnu prijavu iz koje proizilazi osnovana sumnja da su izvršili krivično djelo mučenje u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda na štetu oštećenog B.M.
Iz krivične prijave i priloga uz istu proizilazi da su osumnjičeni L.R. i T.V., u noći 24/25. aprila ove godine, u vremenu od 22.00 do 01.00 časova, u Mojkovcu, nanijeli veliki bol i teške patnje i lako tjelesno povrijedili oštećenog B.M. na način što su mu u toku vožnje zadali više udaraca po glavi i tijelu, a nakon toga ga je osumnjičeni L.R. izveo iz vozila i stezao mu brojanicu oko vrata kako bi ga gušio.
Poslije toga mu je "Oho" lijepak, upotrebom sile, sipao u usta i nos, nakon čega je oštećeni uspio da se otrgne i pobjegne sa tog mjesta.
Kasnije ga je osumnjičena T.V. pozvala u svoju kuću kako bi se izvinila, a kada je došao kod nje, zaključala je ulazna vrata.
Osumnjičeni L.R. je tom prilikom izašao iz sobe i izudarao oštećenog po glavi i tijelu, a osumnjičena ga je staklenom kuglom izudarala po glavi, da bi mu zatim osumnjičeni L.R. sprejom plave boje isprskao lice i garderobu.
Oštećeni je tom prilikom zadobio brojne tjelesne povrede.
