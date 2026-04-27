Muškarca brutalno pretukli, pa mu sipali lijepak u usta i nos

27.04.2026 10:18

Аутомобил полиције Црне Горе.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, poslije saslušanja osumnjičenih Luke Radevića i Tamare Vuković iz Mojkovca, donio je rješenja kojima im je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata.

OB Mojkovac dostavilo je krivičnu prijavu iz koje proizilazi osnovana sumnja da su izvršili krivično djelo mučenje u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda na štetu oštećenog B.M.

Iz krivične prijave i priloga uz istu proizilazi da su osumnjičeni L.R. i T.V., u noći 24/25. aprila ove godine, u vremenu od 22.00 do 01.00 časova, u Mojkovcu, nanijeli veliki bol i teške patnje i lako tjelesno povrijedili oštećenog B.M. na način što su mu u toku vožnje zadali više udaraca po glavi i tijelu, a nakon toga ga je osumnjičeni L.R. izveo iz vozila i stezao mu brojanicu oko vrata kako bi ga gušio.

Poslije toga mu je "Oho" lijepak, upotrebom sile, sipao u usta i nos, nakon čega je oštećeni uspio da se otrgne i pobjegne sa tog mjesta.

Kasnije ga je osumnjičena T.V. pozvala u svoju kuću kako bi se izvinila, a kada je došao kod nje, zaključala je ulazna vrata.

Osumnjičeni L.R. je tom prilikom izašao iz sobe i izudarao oštećenog po glavi i tijelu, a osumnjičena ga je staklenom kuglom izudarala po glavi, da bi mu zatim osumnjičeni L.R. sprejom plave boje isprskao lice i garderobu.

Oštećeni je tom prilikom zadobio brojne tjelesne povrede.

(Kurir)

