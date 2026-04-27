Imam pravo: Mirjana Pajković o snimku na kojem je navodno kavčanin

Bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, Mirjana Pajković, našla se u centru skandala zbog eksplicitnih snimaka koji su pušteni u javnost, a na kojima je, navodno, ona intimna sa Nikolom Drecunom, odbjeglim članom kavačkog klana.

Ona se od tada, kako ističe, bori sa nadležnim institucijama, bivšim partnerom kog optužuje da je sve snimke pustio u javnost, kao i javnom osudom.

Mirjana Pajković je prije nekoliko dana, gostujući u podkastu na Adria TV, pričala, između ostalog, i o Nikoli Drecunu.

"Mislim da smo onu tezu 'svakog čuda tri dana dosta' odavno pregazili. Ulazimo u četvrti mjesec dešavanja nečega što nije očekivani epilog", počela je ona.

Naime, osim privatnih snimaka sa bivšim šefom policije, sa kojim je bila u emotivnoj vezi dvije godine i sa kojim vodi medijski i sudski "rat", u javnost su procurili i njeni navodni eksplicitni sadržaji sa Drecunom, "kavčaninom" koji je na međunarodnoj Interpolovoj potjernici i koji je sumnjiči za ubistva.

"Desilo se sve čime mi je prijećeno. Ja sam dokazala da nemam veze sa njima! Sutradan se na nekom nalogu pojavio taj sadržaj. To je bio najveći apsurd, jer sam tim povodom saslušana ja, a ne neko ko je taj sadržaj objavio. Negirala sam vezu sa Drecunom u svom iskazu", počela je Mirjana Pajković s objašnjenjem.

Na pitanje da li poznaje bilo koga iz ozloglašene kriminalne grupe, ili Nikolu Drecuna lično, Mirjana je odgovorila:

"Imam pravo da se družim sa kim god ja hoću. Bezbjednosne provjere ne treba da idu do banalnosti, do preintimnog zadiranja u četiri zida. Kao advokatica, jesam u kontaktu sa licima koji imaju krivične postupke, nekima sam dolazila i u zatvorske posjete kao izabrana advokatica. Sa druge strane, na meni kao na građanki nije da ja provjeravam ko se nalazi oko mene, u mom okruženju, već je to na nadležnim institucijama. Znala sam i da se našalim na taj račun - kada se krećem na javnim mjestima i sjedam u restorane, ne listam Interpolove potjernice. Uvredljivo je to što se nameće da smo toliko podvodljivi da, ako sjedimo sa nekim u društvu, automatski znači da sa njim vršimo krivična djela".

Pajkovićeva je otkrila šta se dešava sa tužbama povodom eksplicitnih snimaka koji su izašli u javnost.

"Moja situacija predstavlja izazov za pravosudne institucije,ali i nešto što testira puls javnosti i svijest društva. Neke od mojih tužbi su i dalje u procesu, a neke su okončane. Trenutno je moj zaključak da institucije sistema nisu dovoljno jake da odgovore izazovima savremenih oblika kriminala, digitalnog i sajber nasilja", govori Mirjana.

Eksplicitni sadržaj koji je javno plasiran i sav prljav veš koji je objavljen, Mirjana je uporedila i sa Skaj prepiskama. Kako je navela, čak ni tu se nisu mogle vidjeti uvrede žene, iznošenje privatnih detalja niti video-sadržaja.

"Ostajem pri tom stavu. Mnogo toga smo čitali. U svemu tome nismo mogli da pročitamo da se bilo gdje radilo o ovakvoj vrsti obračuna ni sa jednom ženom. Naravno, ne opravdavam sadržaj tih prepiski, kao ni počinjena krivična djela, samo govorim o etici i kulturi komunikacije, koje ima više tu nego u mom slučaju", rekla je.

Podsjetimo, Nikoli Drecunu (33), odbjeglom pripadniku kavačkog klana, sudi se u podgoričkom Višem sudu zbog ubistva Dragana Roganovića i Petra Kaluđerovića.

Drecunu se sudi u odsustvu, budući da je u bjekstvu i da je za njim raspisana Interpolova potjernica.

Inače, u kriminalnom dosijeu Nikole Drecuna, pored dvostrukog ubistva na Cetinju, upisana su i druga teška krivična djela.

Tako je Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu protiv njega i još jedne osobe zbog ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića, koje se dogodilo krajem septembra 2025. na Cetinju. Dakle, kako proizilazi iz optužnice, dok ga je policija tražila, Drecun je osumnjičen da je počinio novo dvostruko ubistvo.

O Drecunu se pisalo i 2023. godine, kao žrtvi policijske torture. Naime, navodno je ekipa prljavih policajaca u Crnoj Gori mučila Drecuna, a on je bio primoran da proguta žilet kako ne bi progovorio.

Njegovo se ime u proteklih mjesec dana mnogo puta pominjalo u javnosti, naročito nakon što su procurile informacije da je imao aferu sa Mirjanom Pajković.

"Podgorička policija uzela je 6. marta izjavu od doskorašnje funkcionerke Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore i o tome obavijestila Osnovno državno tužilaštvo. Predmet je u radu", rečeno je tada nezvanično iz crnogorske policije.

(Kurir)