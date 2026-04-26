Uporno ga pljačkaju: Poljoprivrednik nudi nagradu za informacije o lopovima

Lovro Kišiček, mladi poljoprivrednik iz Ferdinandovca unazad šest mjeseci učestalo je suočen s nesvakidašnjim krađama na svom zemljištu nasuprot jezera Separacija uz cestu između Đurđevca i Ferdinandovca.

Naime, na meti lopova su uporno električni pastiri koje je postavio kako bi svoje usjeve zaštitio od divljači. Umjesto da je bez brige, ističe on, sad je na još većim mukama.

"Neko nam već pola godine uporno krade električne pastire. Prvo su ukrali solarni panel koji je služio za napajanje strujom, potom električnu kutiju koju smo kupili u zamjenu za solar, a sad nam svako malo nestaju željezni stupići za žicu. Krađe smo prijavili policiji, ali još uvijek istraga nije dala konkretne rezultate" priča Lovro.

Zbog učestalih krađa električni pastir nema svoju svrhu, a Lovro je uvjeren da kradljivac sve što uzme s njegovog zemljišta postavlja na svoju parcelu.

"Ne vjerujem da neko preprodaje ono što nam ukrade. Željezni stupići nemaju preveliku vrijednost i za mene nema sumnje da ih neko krade za sebe. Otkad su krenule krađe oštećeni smo za oko 1.000 eura. Našem susjedu netko je ukrao kompletan električni pastir pa bi takve krađe očito mogle postati trend" kaže Lovro Kišiček.

S obzirom da je zemljište na kojem "nestaju" stubići uz samu cestu Lovro je odlučio ponuditi i novčanu nagradu svakome ko ga korisnom informacijom "odvede" do lopova.

"Na sto muka smo zbog ovih krađa i samo želimo lopovu stati na kraju. Svi koji imaju korisnu informaciju mogu se javiti na moj broj mobilnog telefona 091/ 621 8576. Svaku korisnu informaciju ćemo nagraditi" kaže Lovro.

Osim krađa, dodaje on, štete na električnom pastiru na zemljištu nasuprot Separacije nastaju i zbog nesavjesnih vozača.

U protekle dvije godine dvaput je Lovro morao popravljati pastire jer su vozači zbog neprilagođene brzine sletjeli s autima na zemljište.

"Jednog vozača smo otkrili, dok drugog, koji je napravio veću štetu jer je prilikom vraćanja na cestu ponovno probio pastira, nismo. I tako nam sad štetu ne radi samo divljač, nego i nesavjesni vozači i lopovi" zaključio je Lovro Kišiček, prenosi "Podravski".