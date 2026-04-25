Drama u Slavoniji: Srušio se zmaj, ima povrijeđenih

Letjelica, takozvani "zmaj“, srušio se u subotu oko 14 časova nedaleko od mjesta Omanovac.

U padu je jedna osoba povrijeđena, a na lice mjesta odmah su izašli policija, Gorska služba spašavanja i Hitna pomoć.

Na mjestu nesreće uslijediće uviđaj, saopšteno je iz Policijske uprave požeško-slavonske, piše Dnevnik.hr.