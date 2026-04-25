Nove informacije o pomorcima iz Crne Gore koji su zarobljeni na brodu: Oduzeti im telefoni

Autor:ATV
Komentari:0
Crnogorsko Ministarstvo pomorstva u stalnom je kontaktu sa kompanijom MSC, čiji je brod "Frančeska" na kome su kapetan i još tri pomorca crnogorski državljani, zaplijenila Iranska revolucionarna garda.
Vršilac dužnosti direktora Direktorata za sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva Goran Idrizović rekao je da je brod "Frančeska" trenutno usidren ispred velike iranske luke Bandar Abas.
Kapetan broda "MSC Frančeska" potvrdio je da su pomorci iz Crne Gore dobro i da imaju dovoljno zaliha hrane i vode.
U mejlu koji je sinoć poslao Ministarstvu pomorstva Crne Gore, napisao je da se pripadnici iranske vojske, koji su na tom plovilu, ponašaju veoma korektno prema posadi.
Posadi su oduzeti mobilni telefoni, koje im iranski vojnici vrate tokom dana na pola sata, kako bi mogli da se jave porodicama.
Iranska revolucionarna garda zaustavila je 22. aprila trgovački brod "MSC Frančeska", kada je to plovilo pokušalo da prođe kroz Ormuski moreuz.
Pregovori između brodovlasnika kompanije MSC i iranskih zvaničnika su u toku.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Region
4 h0
Srbija
4 h0
Region
4 h0
Region
19 h0
Region
1 d0
Region
1 d0
Najnovije
17
12
17
05
16
59
16
59
16
53
Trenutno na programu