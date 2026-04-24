Izmjene stupile na snagu: Ova zemlja je podigla starosnu granicu za penziju

U Crnoj Gori od danas, 24. aprila, na snagu stupaju izmjene Zakona o radu kojim se starosna granica za odlazak u penziju po sili zakona vraća sa 66 na 67 godina.

Ova odluka, koja direktno utiče na tržište rada u regionu, izazvala je oštre polemike između vlasti i opozicije, prenose mediji.

"Izmjena Zakona o radu kojom se starosna granica vraća sa 66 na 67 godina stupa na snagu. Time se izašlo u susret zahtjevima sindikata i potrebama tržišta rada", rekao je poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković.

Nurković, potpredsjednik Skupštine, istakao je da je osnovni motiv za pomjeranje granice bio upravo odgovor na zahtjeve sindikata i potrebe tržišta rada.

"Taj motiv je na kraju opredelio sve nas koji smo to podržali u parlamentu. Zakon o radu odnosi se na privredna društva i sve javne ustanove, osim javne uprave, i smatram da se donekle izlazi u susret sindikatima, ali i potrebama tržišta rada", naveo je.

Republika Srpska Preminula majka Milorada Dodika

Dodao je i da će ova mjera pomoći u ublažavanju nedostatka ljekara u bolnicama i domovima zdravlja.

U opoziciji smatraju da će posljedice biti drugačije. Nikola Milović iz DPS-a tvrdi da se ostvaruju ranija upozorenja njegove stranke.

"Povećanje plata bez rasta produktivnosti vodi inflaciji i neravnoteži u funkcionisanju Fonda PIO. U takvoj situaciji, svake godine će se povećavati starosna granica za odlazak u penziju", rekao je Milović.

Prema njegovim riječima, građani mogu očekivati dalje produžavanje radnog vijeka.

Demografski pritisci i rast troškova

Milović je ukazao i na problem starenja stanovništva.

"Kako starimo, osim povećanja starosne granice, rastu i troškovi zdravstvenog sistema. To znači veći deficit u Fondu PIO i Fondu zdravstva, veće troškove i duži radni vijek", naglasio je.

Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu ocijenila je da izmjene zakona imaju prije političku nego ekonomsku pozadinu.

"Ova iznenadna izmjena, koja je prošla gotovo nezapaženo, vjerovatno je povezana sa namjerom da se sudijama omogući odlazak u penziju sa 67 godina. Interes Vlade bio je veći u tom pravcu nego da omogući svim radnicima da rade do te dobi", rekla je.

Izmijenjeni Zakon o radu počeo je da se primjenjuje danas, 24. aprila, a predviđa odlazak u penziju sa 67 godina uz najmanje 15 godina radnog staža, prenosi Indeks.hr.