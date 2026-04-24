U UKC Srpske savremena metoda liječenja teških mentalnih poremećaja

Savremena metoda liječenja teških mentalnih poremećaja - uvedena je na Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske.

Riječ o bezbjednoj proceduri, koja se sprovodi pod kratkotrajnom anestezijom, uz stalni nadzor ljekara.

Elektrokonvulzivna terapija - terapija budućnosti.

Uz najsavremeniji aparat "Stigma", ljekari pojašnjavaju, i najteža mentalna oboljenja, mogu se liječiti brže i efikasnije.

Metoda se sprovodi uz multidisciplinarani pristup - u saradnji anesteziloga, neurologa, kardiologa, oftalmologa i radiloga.

Savremena oprema i dodatna edukacija ljekara - korak su ka boljem liječenju i bržem oporavku pacijenata, prenosi RTRS