U UKC Srpske savremena metoda liječenja teških mentalnih poremećaja

Savremena metoda liječenja teških mentalnih poremećaja - uvedena je na Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske.
Riječ o bezbjednoj proceduri, koja se sprovodi pod kratkotrajnom anestezijom, uz stalni nadzor ljekara.
Elektrokonvulzivna terapija - terapija budućnosti.
Uz najsavremeniji aparat "Stigma", ljekari pojašnjavaju, i najteža mentalna oboljenja, mogu se liječiti brže i efikasnije.
Metoda se sprovodi uz multidisciplinarani pristup - u saradnji anesteziloga, neurologa, kardiologa, oftalmologa i radiloga.
Savremena oprema i dodatna edukacija ljekara - korak su ka boljem liječenju i bržem oporavku pacijenata, prenosi RTRS
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
