Alumnisti Harvarda i Stenforda u Spomen-području, poštovanje prema žrtvama

Grupa alumnista prestižnih američkih univerziteta Harvard i Stenford posjetila je danas Spomen-područje Donja Gradina, jedno od najvećih stratišta iz perioda Drugog svjetskog rata na Balkanu, gdje se se upoznali o stradanjima koja su se tu dogodila i izrazili poštovanje prema žrtvama.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić predstavio je gostima istorijski značaj ovog mjesta, kao i stradanja koja su se ovdje dogodila u sklopu zločina počinjenih u sistemu logora Jasenovac.
Romić je gostima objasnio da je Republika Srpska nastala upravo kao izraz potrebe srpskog naroda da se organizuje i politički konstituiše na ovim prostorima, kako bi zaštitio sebe i buduće generacije i da se nikada više ne bi ponovila stradanja poput onih kojima svjedoči Donja Gradina.
On je istakao da je sjećanje na žrtve temelj identiteta Republike Srpske i svojevrsni zavjet da srpski narod na ovim prostorima nikada više ne doživi sudbinu kakvu je pretrpio u Jasenovcu i Donjoj Gradini.
Alumnisti su istakli važnost očuvanja istorijskog sjećanja i suočavanja sa teškim poglavljima evropske istorije.
Posjeta je, kako je istaknuto, doprinijela boljem razumijevanju složene prošlosti ovih prostora, ali i potrebi da se istina o stradanju srpskog, jevrejskog i romskog naroda čuva i prenosi budućim generacijama.
Romić je zahvalio se gostima na interesovanju i posjeti, naglasivši značaj međunarodne pažnje prema Donjoj Gradini kao mjestu sjećanja od univerzalne vrijednosti.
