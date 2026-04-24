Alumnisti Harvarda i Stenforda u Spomen-području, poštovanje prema žrtvama

24.04.2026 13:08

Grupa alumnista prestižnih američkih univerziteta Harvard i Stenford posjetila je danas Spomen-područje Donja Gradina, jedno od najvećih stratišta iz perioda Drugog svjetskog rata na Balkanu, gdje se se upoznali o stradanjima koja su se tu dogodila i izrazili poštovanje prema žrtvama.

Savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić predstavio je gostima istorijski značaj ovog mjesta, kao i stradanja koja su se ovdje dogodila u sklopu zločina počinjenih u sistemu logora Jasenovac.

Romić je gostima objasnio da je Republika Srpska nastala upravo kao izraz potrebe srpskog naroda da se organizuje i politički konstituiše na ovim prostorima, kako bi zaštitio sebe i buduće generacije i da se nikada više ne bi ponovila stradanja poput onih kojima svjedoči Donja Gradina.

On je istakao da je sjećanje na žrtve temelj identiteta Republike Srpske i svojevrsni zavjet da srpski narod na ovim prostorima nikada više ne doživi sudbinu kakvu je pretrpio u Jasenovcu i Donjoj Gradini.

Alumnisti su istakli važnost očuvanja istorijskog sjećanja i suočavanja sa teškim poglavljima evropske istorije.

Posjeta je, kako je istaknuto, doprinijela boljem razumijevanju složene prošlosti ovih prostora, ali i potrebi da se istina o stradanju srpskog, jevrejskog i romskog naroda čuva i prenosi budućim generacijama.

Romić je zahvalio se gostima na interesovanju i posjeti, naglasivši značaj međunarodne pažnje prema Donjoj Gradini kao mjestu sjećanja od univerzalne vrijednosti.

Donja Gradina logor

Donja Gradina

Jasenovac

NDH

Harvard i Stanford

