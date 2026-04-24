Pojačane kontrole registracije ugostitelja koji pružaju usluge smještaja

Autor:ATV
Komentari:0
Tržišna inspekcija Republike Srpske pojačaće kontrole registracije korisnika u centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu.
U saopštenju iz Inspektora se navodi da će posebna pažnja biti usmjerena na subjekte koji su u proteklom periodu odjavili djelatnost kako bi bila provjerena vjerodostojnosti odjave.
Iz Inspektorata pozivaju ugostitelje koji pružaju uslugu smještaja da se registraciju i izvrše svoju zakonsku obavezu.
U centralni informacioni sistem dužni da se, u skladu sa odredbama Zakona o ugostiteljstvu, registruju svi ugostitelji koji pružaju usluge smještaja, hotel, motel, pansion, apartman, kuća za odmor, hostel, objekat seoskog turizma, napominju iz Inspektorata.
U saopštenju iz Inspektorata navodi se da sistem sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smještaja, objektima za smještaj i gostima, posredstvom kojeg se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske djelatnosti.
Centralni informacioni sistem obezbjeđuje bolju kontrolu, efikasniju naplatu javnih prihoda, pouzdaniji uvid u statističke pokazatelje, te unapređuje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije.
Pristup je besplatan za sve ugostitelje koji pružaju uslugu smještaja, a jedina obaveza ugostitelja je da obezbijedi internet vezu za pristup sistemu, što je minimalan napor jer u praksi svi subjekti već imaju pristup internetu.
Primarni cilj inspekcije nije kažnjavanje, već registracija i legalizacija subjekata, odnosno uvođenje njihovog poslovanja u zakonske okvire, međutim u slučajevima utvrđenih nepravilnosti biće preduzete zakonom propisane mjere.
Zakonom je propisana kazna od 1.500 KM za ugostitelja kao privredno društvo ako ne unese podatke u centralni informacioni sistem, za odgovorno lice kazna od 700 KM, a za ugostitelja kao preduzetnika je 1.000 KM, napominje se u saopštenju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
14
08
14
02
14
02
13
56
13
50
Trenutno na programu