Pojačane kontrole registracije ugostitelja koji pružaju usluge smještaja

U saopštenju iz Inspektora se navodi da će posebna pažnja biti usmjerena na subjekte koji su u proteklom periodu odjavili djelatnost kako bi bila provjerena vjerodostojnosti odjave.

Iz Inspektorata pozivaju ugostitelje koji pružaju uslugu smještaja da se registraciju i izvrše svoju zakonsku obavezu.

U centralni informacioni sistem dužni da se, u skladu sa odredbama Zakona o ugostiteljstvu, registruju svi ugostitelji koji pružaju usluge smještaja, hotel, motel, pansion, apartman, kuća za odmor, hostel, objekat seoskog turizma, napominju iz Inspektorata.

U saopštenju iz Inspektorata navodi se da sistem sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smještaja, objektima za smještaj i gostima, posredstvom kojeg se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Centralni informacioni sistem obezbjeđuje bolju kontrolu, efikasniju naplatu javnih prihoda, pouzdaniji uvid u statističke pokazatelje, te unapređuje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije.

Pristup je besplatan za sve ugostitelje koji pružaju uslugu smještaja, a jedina obaveza ugostitelja je da obezbijedi internet vezu za pristup sistemu, što je minimalan napor jer u praksi svi subjekti već imaju pristup internetu.

Primarni cilj inspekcije nije kažnjavanje, već registracija i legalizacija subjekata, odnosno uvođenje njihovog poslovanja u zakonske okvire, međutim u slučajevima utvrđenih nepravilnosti biće preduzete zakonom propisane mjere.

Zakonom je propisana kazna od 1.500 KM za ugostitelja kao privredno društvo ako ne unese podatke u centralni informacioni sistem, za odgovorno lice kazna od 700 KM, a za ugostitelja kao preduzetnika je 1.000 KM, napominje se u saopštenju.