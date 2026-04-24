Doboj obezbijedio 12.100 sadnica, počela podjela

24.04.2026 10:49

Подјела садница у Добоју у оквиру дугогодишњег пројекта
Foto: Srna

U Doboju je počela pod‌jela oko 12.100 sadnica za 110 korisnika predškolskih i školskih ustanova, te zajednice etažnih vlasnika koje su se prijavile na poziv Gradske uprave "Za ljepši i uređeniji Doboj".

Riječ je o jednogodišnjim sadnicama kadife, salvije, ledenjaka, kamenjarke i petunije, koje su lake za održavanje.

Predstavnik gradskog Od‌jeljenja za stambeno-komunalne poslove Ljubiša Kojić rekao je novinarima da je po subjektu odobreno do 110 sadnica kako bi se gradski prostor dodatno ozelenio.

Pojasnio je da su obaveze korisnika da preuzeto cvijeće samostalno zasade u okviru objekta i održavaju tokom vegetacione sezone.

On je naveo da je riječ o jednoj u nizu akcije Gradske uprave u okviru proljećnog uređenja grada.

Jedan od korisnika je i dobojski Jevrejski kulturni centar "Bet Šalom", čiji je sekretar Dario Atijas pozvao sugrađane da ozelenjavanjem i uređenjem površina daju doprinos ljepšem izgledu grada.

On je naveo da će današnje cvijeće dopuniti takozvani biblijski vrt koji se od 1. februra gradi pri ovom centru, kada je simbolično posađeno sedam sadnica masline, nara, urme, vinove loze, smokve, pšenice i ječma, koje imaju simboliku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

