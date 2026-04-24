Opština u Srpskoj finansira maturske proslave

Opština Kozarska Dubica i ove godine snosiće troškove proslave maturskih večeri, rekao je načelnik Igor Savković.

Savković je naveo da Kozarska Dubica ove godine ima 219 maturanata, i to 82 u srednjoj i 137 u osnovnim školama.

Maturanti Srednjoškolskog centra "Nikola Tesla" maturu će slaviti 15. maja. Proslava mature za 63 svršena osnovca Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" je 29. maja, za 44 maturanata Osnovne škole "Sveti Sava" 5. juna, a za 30 maturanata Osnovne škole "Majka Knežopoljka" 6. juna