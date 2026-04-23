Srpska postala sagovornik najvećim svjetskim silama

Pitanje spoljnopolitičkog položaja Republike Srpske i njenog prava da iznosi sopstvene stavove često se zanemaruje u institucijama BiH koje kreiraju spoljnu politiku, istaknuto je na naučnoj diskusiji.

"Kad je riječ o međunarodnim odnosima, naravno RS ima pravo da ima svoj stav njen međunarodno pravni subjektivitet, ali isto tako ima pravo da traži da se njen stav u institucijama BiH poštuje", kaže Snežana Savić, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske

Podrška Rusije Republici Srpskoj ostaje neupitna, dok se dolaskom Donalda Trampa bilježi promjena u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, stav Evropske unije, po mišljenju, Nenada Kecmanovića, ostaje negativan.

"To unosi neku vrstu nemira, ali i je i dobar povod za ovakav skup, kako bi se akademska i politička zajednica uključila u rješavanje ovih izazova i provokacija, stvaranjem novih taktika i strategija", rekao je Nenad Kecmanović, inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Istog stava je i predsjednik Narodne skupštine Srpske. Nenad Stevandić kaže da je Srpska napravila veliki balans i povratak u međunarodnoj saradnji.

"Kina, SAD, Rusija apsolutno razumiju ono šta mi radimo i ostao nam je taj Evropski dio ,kome geografski i istorijski pripadamo, da ga ubijedimo da moraju da razgovaraju sa nama, a ne o nama i da ne smiju da zauzimaju strane u BiH nego treba da poštuju sve strane jednako", kaže Stevandić.

Spoljna politika BiH više ne funkcioniše, rekao je u uvodnom izlaganju Milorad Dodik. Kao i to da je Republika Srpska uspjela intenzivirati međunarodne kontakte, ali i očuvati mir i stabilnosti u teškim trenucima.

„Najbolji primjer da je potrebno čuvati mir i stabilnost, kada je neustavni sud na bazi volje samo jednog stranca eliminisao predsjednika RS i to je bio krizni trenutak gdje su muslimani krenuli da nas krive za eventualni rat a mi smo sjeli i odlučili da idemo na deeskalaciju", kaže Dodik.

Prije naučne rasprave sprovedena je inauguracija inostranog člana ANURS-a Nenada Kecmanovića. A među učesnicima bili su mnogi akademici iz Republike Srpske i Srbije.