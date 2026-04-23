Logo
Large banner

Rezolucija o osudi veličanja ideologije NDH ide na Ustavni sud

Autor:

Stevan Lulić
23.04.2026 17:03

Komentari:

1
Сједница Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске
Foto: Narodna skupština

Ustavni sud Republike Srpske odlučivaće o Rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola i Zaključcima u vezi sa ovom rezolucijom.

Rezultat je to nepostizanja saglasnosti na Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata o pomenutoj Rezoluciji.

"Delegati klubova hrvatskog i bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske donijeli su odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa hrvatskog, odnosno bošnjačkog naroda u vezi sa Rezolucijom o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, broj 02/1-021-304/26 od 17. marta 2026. godine i Zaključcima vezano za Rezoluciju, broj 02/1-021-305/26 od 17. marta 2026. godine", podsjećaju iz Narodne skupštine Republike Srpske.

Delegat Armin Hamzić, u ime Kluba bošnjačkog naroda i delegat Mijo Perkunić, u ime Kluba hrvatskog naroda, na sjednici Zajedničke komisije, ostali su pri stavu da su Rezolucijom i Zaključcima povrijeđeni vitalni nacionalni interesi bošnjačkog, odnosno hrvatskog naroda.

Sa druge strane, narodni poslanik Srđan Mazalica, u ime predlagača Rezolucije i Zaključaka - narodnih poslanika, istakao je da Rezolucijom, u čijoj izradi su učestvovali eminentni stručnjaci i istoričari, vodeći računa o naučnoj istini, pravdi, pomirenju i istorijskim činjenicama, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes nijednog naroda, pa samim tim ni bošnjačkog niti hrvatskog.

Budući da nije došlo do usaglašavanja na Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske, predmetna pitanja prosljeđuju se Ustavnom sudu Republike Srpske, odnosno Vijeću za zaštitu vitalnog interesa da donese konačnu odluku.

Podsjećamo, Narodna skupština je na Trideset petoj posebnoj sjednici, održanoj 17. marta 2026. godine, jednoglasno, glasovima svih prisutnih poslanika, usvojila Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola i Zaključke u vezi sa ovom rezolucijom.  

Sjednicom Zajedničke komisije je predsjedavao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

NDH

genocid u NDH

Nezavisna Država Hrvatska

Narodna skupština Republike Srpske

Vijeće naroda

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Više iz rubrike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner