Šeranić: Predloženo duplo povećanje prava na odsustvo u slučaju bolesti djeteta

Vlada Srpse danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku, koji predviđa povećavanje broja dana tokom kojih roditelji mogu odustvovata sa posla u slučaju bolesti djeteta, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.

"Kada govorimo o djetetu do 15 godina trenutnim zakonom je bilo definisano 15 dana mogućnosti odustva, a sada će to biti do 30 dana. Ako se radi o djetetu starijem od 15 godina, trenutno je sedam dana, a povećava se na 14 dana", istakao je Šeranić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade u Banjaluci.

On je dodao da je navedenim prijedlogom utvrđeno da će i neke dodatne kategorije biti oslobođene plaćanja participacije.

"Oslobođene su plaćanja osobe u komatoznom stanju, kao i osobe sa oštećenjem sluha i nemogućnosti govora. Kada je riječ o dobrovoljnim davaocima krvi, sada će biti oslobođe", rekao je Šeranić.

NA sjednici Vlade Republike Srpske usvojeni su i planovi i programi rada određenih zdravstvenih ustanova za ovu godinu.

"Istakao bih novu bolnicu u Trebinju. Direktor nas je obavijestio da su, nakon što su počeli raditi, već u martu imali oko 50.000 KM dodatnih prihoda od komercijalnih usluga pacijenata iz Crne Gore, Hrvatske, Federacije BiH", istakao je Šeranić.

On je dodao da će kroz mjesec do dva u okviru Zavoda za stomatologiju biti završen oralno-hirurški centar u Doboju, a juče je održan i prvi sastanak tima za rekonstrukciju i dogradnju bolnice u Prijedoru.

Vlada je izmijenila i odluku o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa propisanih Zakonom o dječijoj zaštiti za 2026. godinu.

"Radi se o tome da bi u skladu sa postojećom odlukom, ukoliko bi je ostavili po pitanju određivanja cenzusa, oko 1.300 djece ostalo bi bez prava na dječiji dodatak. S obzirom na rast primanja, prosječne i minimalne plate, morali smo ići u izmjenu odluke kako bismo definisali cenzus u drugom nivou iznosa koji je potreban da bi se ostvarilo pravo u oblasti dječijeg dodatka", rekao je Šeranić, prenosi RTRS