Identifikovani napadači na povratnike u Tesliću

Teslićka policija identifikovala je dvojicu muškaraca koji su 14. aprila u povratničkom selu Kamenica verbalno napali dvije osobe, a potom i pucali iz oružja.

Kako saznaje ATV utvrđeno je da se radi o Benjaminu Selimanoviću i Sanjinu Husejinbašiću iz susjednog Rajševa, te da je u incidentu korišten gasni pištolj.

”Policijski službenici identifikovali su B.S. i S.H. zbog sumnje da su učestvovali u događaju od 14. aprila u kojem je došlo do upotrebe oružja. Naime, policiji je prijavljeno da su na regionalnom putu dvije nepoznate osobe zaustavile vozilo pored druga dva lica, nakon čega su im uputili verbalne prijetnje. Potom je B.S. iz vozila pucao iz oružja, za koje je naknadno utvrđeno da se radi o gasnom pištolju”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju koji se izjasnio da u cijelom slučaju nema elemenata krivičnog djela.

”Naloženo je da se B.S. sankcioniše zbog počinjenog prekršaja neovlašćene upotreba oružja iz Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske”, navodi se u saopštenju.