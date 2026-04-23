Akcija ”Oganj”: Rasvijetljene paljevine dva vozila, u toku pretresi

Autor:

Ognjen Matavulj
23.04.2026 12:55

Паљевина аутомобила
U akciji ”Oganj” brčanska policija rasvijetlila je dva slučaja paljevine automobila i tužilaštvu je podnijela prijave protiv 38-godišnjaka iz Kalesije i 31-godišnjeg Brčaka.

U Policiji Brčko distrikta navode da se radi o paljevinama iz 2025. godine i oba slučaja kvalifikovana su kao krivična djela oštećenje tuđe stvari.

”Krivična đela tiču se događaja od 8. decembra 2025. godine, kada je u mjestu Prijedor nepoznata osoba zapalila automobil ”pasat”, te događaja 15/16. septembra 2025. godine, kada je u mjestu Palanka nepoznata osoba zapalila automobil `kia sid`”, saopštila je brčanska policija.

Kako navode 38-godišnjak iz Kalesije osumnjičen je za paljevinu ”pasata”, a 31-godišnji Brčak za paljevinu ”kie”.

”U nastavku preduzimanja aktivnosti u okviru navedene akcije policija je dana započela pretrese na šest lokacija u Brčkom, kojima su obuhvaćene četiri osobe, stambeni objekti i četiri vozila koje ta lica koriste”, navode u policiji.

Dodaju da policija Brčko distrikta BiH intenzivno nastavlja dalje istražne radnje na rasvjetljavanju ovakvih i sličnih krivičnih djela.

Više iz rubrike

Избио пожар у једној фабрици у Бугојну

Hronika

Vatra guta sve pred sobom: Izbio požar u Bugojnu!

4 h

0
Објављени детаљи хорора у Сребренику: Жена избодена ножем, муж се објесио

Hronika

Objavljeni detalji horora u Srebreniku: Žena izbodena nožem, muž se objesio

4 h

0
Заплијењени новац

Hronika

Akcija ”Hidden” otkrila 2,7 kilograma droge i 11.000 maraka

5 h

0
Драма у Сарајеву: Жена дала храну бескућнику, он је ударио штаком

Hronika

Drama u Sarajevu: Žena dala hranu beskućniku, on je udario štakom

5 h

0

