Akcija ”Hidden” otkrila 2,7 kilograma droge i 11.000 maraka

Edin Aličković (51) iz Teslića uhapšen je u okviru akcije ”Hidden” u kojoj je zaplijenjeno oko 2,7 kilograma droge i oko 11.000 maraka u kešu!

Akciju su sproveli policijski službenici PS Teslić u saradnji sa krim policijom PU Doboj i Žandarmerijom. Tokom pretresa imovine osumnjičenog u blizini kuće osumnjičenog pronađen je ”štek” sa drogom.

Droga otkrivena u ”šteku”

Iz PU Doboj je saopšteno da je u akciji ”Hidden” uhapšen E.A. iz Teslića zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašten promet i proizvodnja droge.

Akcija ”Hidden”

”Po naredbi Osnovnog suda u Tesliću izvršen je pretres kuće sa pomoćnim objektima i dva putnička vozila koja koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva paketa marihuane, mase 1,7 kilograma, paket sa bijelim prahom nalik na spid, mase 1,08 kilograma. Pronađen je i novac u raznim valutama i apoenima, dvije vakumirke mobilni telefoni i drugi predmeti”, saopštila je PU Doboj.

Aličković već prolazi kroz policijske evidencije

Dodaju da će nakon dokumentovanja predmeta Aličkovića Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju biti dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

Inače, Aličković je i ranije prolazio kroz policijske evidencije kao bezbjednosno interesanta osoba, sklona zloupotrebi narkotika.