Akcija ”Hidden” otkrila 2,7 kilograma droge i 11.000 maraka

Autor:Ognjen Matavulj
Komentari:0
Edin Aličković (51) iz Teslića uhapšen je u okviru akcije ”Hidden” u kojoj je zaplijenjeno oko 2,7 kilograma droge i oko 11.000 maraka u kešu!
Akciju su sproveli policijski službenici PS Teslić u saradnji sa krim policijom PU Doboj i Žandarmerijom. Tokom pretresa imovine osumnjičenog u blizini kuće osumnjičenog pronađen je ”štek” sa drogom.
Iz PU Doboj je saopšteno da je u akciji ”Hidden” uhapšen E.A. iz Teslića zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašten promet i proizvodnja droge.
”Po naredbi Osnovnog suda u Tesliću izvršen je pretres kuće sa pomoćnim objektima i dva putnička vozila koja koristi osumnjičeni. Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva paketa marihuane, mase 1,7 kilograma, paket sa bijelim prahom nalik na spid, mase 1,08 kilograma. Pronađen je i novac u raznim valutama i apoenima, dvije vakumirke mobilni telefoni i drugi predmeti”, saopštila je PU Doboj.
Dodaju da će nakon dokumentovanja predmeta Aličkovića Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju biti dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.
Inače, Aličković je i ranije prolazio kroz policijske evidencije kao bezbjednosno interesanta osoba, sklona zloupotrebi narkotika.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Trenutno na programu