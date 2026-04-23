Novi detalji o tragediji u Srebreniku: Muškarac ubio suprugu, pa sebe?

Stravičan slučaj koji se dogodio u Srebreniku, u naselju Brda, potresao je javnost, a prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ najvjerovatnije je riječ o ubistvu i samoubistvu.

Prema saznanjima ovog portala, muškarac je navodno usmrtio ženu, pa kako se vjeruje presudio sebi.

Kako je juče potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijski službenici PS Srebrenik su 22.4.2026. godine, oko 18 sati zaprimili prijavu da se u naselju Brda, Grad Srebrenik u dvorištu porodične kuće nalazi tijelo muške osobe bez znakova života.

- Izlaskom na mjesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i tijelo ženske osobe bez znakova života - naveli su iz policije.