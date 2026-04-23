Logo
Large banner

Prvostepena presuda: Trojica muškaraca osuđeni na ukupno 38 godina zatvora zbog silovanja djevojke u Sarajevu

Autor:

23.04.2026 09:40

Komentari:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je prvostepenu presudu i proglasio krivim Benjamina Aganovića, Aladina Hajdarevića i Nermina Dizdarevića.

Zbog krivičnih djela narušavanje nepovredivosti doma, protivpravno lišenje slobode, silovanje i neovlašteno optičko snimanje Aganović je osuđen na jedinstvenu godinu zatvora u trajanju od 15 godina, Hajdarević je zbog krivičnih djela narušavanje nepovredivosti doma, protivpravno lišenje slobode i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina, dok je Dizdarević osuđen za krivično djelo silovanje na 10 godina zatvorske kazne. Nakon izricanja presude optuženima je produžen pritvor devet mjeseci.

Benjamin Aganović se tereti da je nakon održanog ročišta u Općinskom sudu u Sarajevu u predmetu u kojem je bio optužen za trgovinu narkoticima s oštećenom u ovom slučaju, tražio od nje da preuzme odgovornost na sebe, prijeteći joj više puta. Nakon što je odbila, 25. januara 2025. godine, u poslijepodnevnim satima, Aganović i Hajdarević su provalili u stan u kojem je živjela.

Tukli su je, čupali za kosu, drogirali a potom i silovali. Optuženi Aganović je sve snimio mobitelom. Tokom noći u stan je došao i optuženi Nermin Dizdarević koji je također silovao. Dan nakon, oštećena je uspjela pobjeći iz stana, trčeći prema naselju Pejton, pri čemu joj je pomoć pružila nepoznata prolaznica, navode iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Benjamin Aganović

Aladin Hajdarević

Nermin Dizdarević

Kantonalni sud u Sarajevu

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полицијско ауто

Hronika

Skandalozno ponašanje suda u Brčkom: Osumnjičeni za obljubu djeteta pušten na slobodu

3 d

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Region

Muškarac (30) osumnjičen za silovanje u apartmanu

1 sedm

0
Сликар пријављен за силовање дјевојке којој је држао часове

Region

Slikar prijavljen za silovanje djevojke kojoj je držao časove

1 sedm

0
Мајкл Џексон на црвеном тепиху раширених руку.

Svijet

Majkl Džekson posthumno optužen za silovanje djece

1 sedm

0

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za tešku krađu

3 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Ubio dijete, pa presudio sebi: Oglasila se policija o jezivoj tragediji kod Višegrada

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

U Podgorici ''pao'' ubica Kostura: Uhapšen po međunarodnoj potjernici

15 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Tužilaštvo se za ATV oglasilo o tragediji: Naređena obdukcija tijela oca i djeteta

16 h

0

  • Najnovije

12

39

Savić: Republika Srpska ima pravo na svoj stav

12

38

Mladi Nedić blista u Kazahstanu

12

32

Raste prodaja popularnog automobila

12

32

CIK BiH: "Opasne i potpuno neistinite tvrdnje"

12

24

Špirić, Kovačević i Nović neće prisustvovati najavljenoj sjednici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner