Prvostepena presuda: Trojica muškaraca osuđeni na ukupno 38 godina zatvora zbog silovanja djevojke u Sarajevu

Zbog krivičnih djela narušavanje nepovredivosti doma, protivpravno lišenje slobode, silovanje i neovlašteno optičko snimanje Aganović je osuđen na jedinstvenu godinu zatvora u trajanju od 15 godina, Hajdarević je zbog krivičnih djela narušavanje nepovredivosti doma, protivpravno lišenje slobode i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina, dok je Dizdarević osuđen za krivično djelo silovanje na 10 godina zatvorske kazne. Nakon izricanja presude optuženima je produžen pritvor devet mjeseci.

Benjamin Aganović se tereti da je nakon održanog ročišta u Općinskom sudu u Sarajevu u predmetu u kojem je bio optužen za trgovinu narkoticima s oštećenom u ovom slučaju, tražio od nje da preuzme odgovornost na sebe, prijeteći joj više puta. Nakon što je odbila, 25. januara 2025. godine, u poslijepodnevnim satima, Aganović i Hajdarević su provalili u stan u kojem je živjela.

Tukli su je, čupali za kosu, drogirali a potom i silovali. Optuženi Aganović je sve snimio mobitelom. Tokom noći u stan je došao i optuženi Nermin Dizdarević koji je također silovao. Dan nakon, oštećena je uspjela pobjeći iz stana, trčeći prema naselju Pejton, pri čemu joj je pomoć pružila nepoznata prolaznica, navode iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.