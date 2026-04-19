Skandalozno ponašanje suda u Brčkom: Osumnjičeni za obljubu djeteta pušten na slobodu

Policija Brčko distrikta lišila je slobode jedno lice zbog osnovane sumnje da je počinilo krivično djelo „Polni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina“.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, Tužilaštvo je podnijelo prijedlog za određivanje pritvora, a prema saznanjima do kojih je došao portal Provjereno, sudija je ovaj prijedlog odbio i pustio je na slobodu osumnjičenog.

Svijet Izrešetan pred porodicom: Umro "škaljarac" na koga je pucano u Barseloni

Kako nezvanično saznaje portal "Provjereno", u pitanju je otac žrtve, djevojčice koja ima svega 13 godina.

Prema policijskom izvještaju, sumnja se da je zlostavljanje trajalo duži vremenski period, a prijava je zvanično podnesena 16. aprila 2026. godine.

Ono što u ovom trenutku izaziva poseban gnjev i nevjericu javnosti jeste informacija da, uprkos težini krivičnog djela, postupajući sudija nije odredio mjeru pritvora osumnjičenom ocu.

Ovakva odluka otvara niz pitanja o bezbjednosti žrtve i daljem toku istrage, s obzirom na to da se radi o porodičnim odnosima i mogućem uticaju na svjedoke ili ponavljanje djela.

Iz Policije Brčko distrikta su u zvaničnom saopštenju naveli da su odmah po prijavi podnijetoj 16. aprila ove godine policijski službenici preduzeli istražne mjere i radnje u vezi navedene prijave, a kojima je potvrđeno postojanje osnova sumnje da je izvršeno navedeno krivično djelo.

"Istoga dana policijski službenici su slobode lišili jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Polni odnos sa djetetom mlađim od 15 godina“ iz člana 207d. stav (4) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, koji je uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat Tužilaštvu Brčko distrikta BiH koje je Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH podnijelo prijedlog za određivanje pritvora", navode iz Policije Brčko distrikta.

Podsjetili na obavezu posebno obazrivog postupanja svih institucija i medija kako bi se zaštitio najbolji interes djeteta i izbjegle dalje štetne posljedice po žrtvu.