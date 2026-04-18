Logo
Large banner

Autom udario pješaka u želji da ga ubije: Uhapšen 28-godišnjak

18.04.2026 15:42

Komentari:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

U Ilijašu je u petak naveče uhapšen 28-godišnjak koji je osumnjičen za pokušaj ubistva, nakon što je, prema navodima Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, automobilom udario muškarca i nanio mu teške tjelesne povrede opasne po život.

Kako je saopšteno iz MUP-a Kantona Sarajevo, policijski službenici Policijske uprave Ilijaš uhapsili su 17. aprila 2026. godine u 21:30 sati osobu inicijala O.M., rođenu 1998. godine iz Ilijaša, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično d‌jelo pokušaja ubistva iz članka 166. u vezi s člankom 28. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, na štetu osobe inicijala S.S., rođene 1975. godine iz Ilijaša.

Prema navodima iz saopštenja osumnjičeni se tereti da je istoga dana na području Ilijaša kao pješaka udario S.S. putničkim motornim vozilom, s namjerom da ga liši života. Tom prilikom povrijeđeni je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život te je zadržan na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu radi daljnjeg liječenja.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo naveli su kako je dežurni tužilac Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo rukovodio očevidom, koji su obavili policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Uhapšen je nakon privođenja predan u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, dok policijski službenici, pod nadzorom tužioca nastavljaju daljnji rad na ovom predmetu.

(Bljesak)

Podijeli:

Tagovi :

pokušaj ubistva

Ilijaš

hapšenje

Automobil

FBiH

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner