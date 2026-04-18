Incident u Novoj Topoli: Roditelj napao učenika u školskom dvorištu, intervenisala policija

U Osnovnoj školi na području Nove Topole roditelj je fizički napao učenika, koji jenapadao njegovo dijete.
Kako je navedeno iz JU Osnovna škola “Petar Kočić“ Nova Topola, incident se dogodio u školskom dvorištu nakon završetka nastave, kada su učenici ostali ispred škole tokom trajanja roditeljskog sastanka, prenosi Mikro Mreža
Tom prilikom došlo je do verbalnog sukoba između dva učenika, nakon čega je roditelj jednog od njih, po završetku sastanka, fizički intervenisao kako bi ih razdvojio.
Iz škole navode da je o detaljima događaja obaviještena policija, te da je ustanova postupila u skladu sa Protokolom o zaštiti djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, kao i internim pravilnicima o bezbjednosti učenika.
Kako bi se situacija riješila, organizovan je i sastanak sa roditeljima, stručnom službom i upravom škole, na kojem je postignut dogovor da se ovakvi incidenti neće ponavljati, uz međusobna izvinjenja roditelja.
Iz Policijske uprave Gradiška potvrđeno je da su policijski službenici postupili po prijavi, te je jednom licu iz Gradiške uručen prekršajni nalog zbog tuče i fizičkog napada, u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Republike Srpske.
Iz škole su zaključili da je bezbjednost učenika prioritet, naglašavajući da objekat posjeduje video-nadzor, te da se nalazi u neposrednoj blizini Policijske stanice Nova Topola, sa kojom imaju kontinuiranu saradnju.
