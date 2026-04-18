Incident u Novoj Topoli: Roditelj napao učenika u školskom dvorištu, intervenisala policija

ATV
18.04.2026 13:01

0
Foto: ATV
Foto: ATV

U Osnovnoj školi na području Nove Topole roditelj je fizički napao učenika, koji jenapadao njegovo dijete.

Kako je navedeno iz JU Osnovna škola “Petar Kočić“ Nova Topola, incident se dogodio u školskom dvorištu nakon završetka nastave, kada su učenici ostali ispred škole tokom trajanja roditeljskog sastanka, prenosi Mikro Mreža

Tom prilikom došlo je do verbalnog sukoba između dva učenika, nakon čega je roditelj jednog od njih, po završetku sastanka, fizički intervenisao kako bi ih razdvojio.

Iz škole navode da je o detaljima događaja obaviještena policija, te da je ustanova postupila u skladu sa Protokolom o zaštiti d‌jece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, kao i internim pravilnicima o bezbjednosti učenika.

Kako bi se situacija riješila, organizovan je i sastanak sa roditeljima, stručnom službom i upravom škole, na kojem je postignut dogovor da se ovakvi incidenti neće ponavljati, uz međusobna izvinjenja roditelja.

Iz Policijske uprave Gradiška potvrđeno je da su policijski službenici postupili po prijavi, te je jednom licu iz Gradiške uručen prekršajni nalog zbog tuče i fizičkog napada, u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Republike Srpske.

Iz škole su zaključili da je bezbjednost učenika prioritet, naglašavajući da objekat posjeduje video-nadzor, te da se nalazi u neposrednoj blizini Policijske stanice Nova Topola, sa kojom imaju kontinuiranu saradnju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Nova Topola

Gradiška

Roditelj napao dijete

OŠ Petar Kočić

PU Gradiška

Više iz rubrike

Ватрогасци, пожар

Hronika

Drama u Tuzli: Tri vozila izgorjela tokom noći

6 h

0
Жена из БиХ осуђена јер је примала социјалну помоћ док се проституисала

Hronika

Žena iz BiH osuđena jer je primala socijalnu pomoć dok se prostituisala

16 h

1
Полицијско ауто

Hronika

Daniel Kinahan uhapšen u Dubaiju: Narko-bos povezan s Edinom Gačaninom

17 h

0
Ухапшен осумњичени за постављање бомбе испод аута

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za postavljanje bombe ispod auta

1 d

0

15

42

Autom udario pješaka u želji da ga ubije: Uhapšen 28-godišnjak

15

39

"Sječa stabala na obali Vrbasa nedopustiva, zelenilo u gradu devastirano"

15

24

Gugl aplikacija za koju možda niste čuli, a besplatna je i korisna

15

17

Dodik: Srpski narod neće nikada biti manjina u BiH

15

16

Đina Džinović zakasnila na mamino vjenčanje sa milionerom: Melinina ćerka došla kad je sve bilo gotovo

