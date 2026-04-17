Žena iz BiH osuđena jer je primala socijalnu pomoć dok se prostituisala

17.04.2026 22:58

Državljanka Bosne i Hercegovine osuđena je danas pred Regionalnim sudom u Tirolu zbog prevare jer je primala socijalnu pomoć za nezaposlene dok se istovremeno ilegalno bavila prostitucijom.

Kako prenose mediji, riječ je o ženi koja je rođena u Tirolu, ali je imala državljanstvo Bosne i Hercegovine. Ona je duže vremena bila prijavljena kao nezaposlena i na osnovu toga primala socijalnu pomoć. S druge strane, mnogi su znali da se ilegalno bavi prostitucijom. To je i potvrđeno kada ju je razotkrio inspektor u civilu zbog čega je završila na sudu.

Ilegalna prostitucija, neprijavljeno primanje prihoda i socijalne naknade – sve je to trajalo više od godinu dana, dok se nije “uhvatila na mamac” policijskog istražitelja. Koliki su bili njeni prihodi ostalo je nepoznato, prenose Nezavisne.

“Znate kako, u tom poslu kojim se ona bavila nije baš da se vode poslovne knjige pa da se znaju prihodi”, rekao je njen advokat na sudu.

Dio štete nadoknađen

Neposredno pred početak suđenja, optužena je vratila 8.000 evra Zavodu za zapošljavanje (traženo je oko 16.000 evra) te 2.000 evra Fondu zdravstvenog osiguranja (ÖGK). Time je šteta d‌jelimično nadoknađena. Tokom suđenja izjavila je da više nije aktivna kao prostitutka.

Inače, pored prevare sa socijalnim davanjima, dodatnu pažnju izazvao je njen brak sa 28-godišnjim Austrijancem bh. porijekla. Tužilaštvo je sumnjalo na fiktivan brak radi boravišne dozvole. Optužena je to negirala, ustvrdivši da se poznaju od d‌jetinjstva. Navodno, oboje su bili prevareni od ranijih partnera, pa je iz „osvete“ nastala prava ljubav.

„Vjenčali smo se iz ljubavi“, rekla je. Brak se brzo raspao, a razvod je već u pripremi. Inače, do ove optužbe je došlo nakon što je jednom klijentu pomenula „brak iz koristi“. Ipak, tokom suđenja je rekla da je lagala klijentu, jer nije željela da zna za njen privatni život.

Zbog teške prevare izrečena joj je kazna od 14 mjeseci zatvora, uz dodatnih šest mjeseci iz ranije presude. S druge strane, oslobođena je optužbi za fiktivan brak.

