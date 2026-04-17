Preokret u Sloveniji: Janez Janša na putu da formira vladu

Politička scena u Sloveniji dodatno se zakomplikovala nakon što su Demokrati prekinuli pregovore s Pokretom Sloboda premijera Roberta Goloba, čime su otvorena vrata mogućem formiranju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše.

Na nedavnim parlamentarnim izborima nije bilo apsolutnog pobjednika. Pokret Sloboda osvojio je 29 mandata, dok je Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše dobila 28, što je značilo da će ključnu ulogu u formiranju vlasti imati manji politički akteri.

Upravo je stranka Demokrati, na čijem čelu je Anže Logar, trebala biti odlučujući faktor. Međutim, Logar je objavio prekid pregovora s Golobom, optužujući Pokret Sloboda za neprimjeren pritisak i pokušaj uticaja na članove njegove stranke.

Iz Pokreta Sloboda uzvratili su tvrdnjama da su pregovori zapravo izostali, te optužili Logara da je u pozadini vodio razgovore s Janšom. Prema njihovim navodima, javnosti je predstavljen pogrešan utisak o toku pregovora.

U međuvremenu, pojavile su se nezvanične informacije o mogućoj raspod‌jeli ministarstava u novoj vladi. Prema tim navodima, Janšin SDS bi vodio osam resora, dok bi partneri, uključujući Demokrate, dobili dio preostalih, pri čemu bi Demokrate mogli preuzeti tri ministarstva, navodi T Portal.

Ako dođe do formiranja nove vlasti, to bi bila četvrta vlada Janeza Janše, koji je poznat kao političar blizak Viktoru Orbanu i Donaldu Trampu.

Njegov politički kurs podrazumijeva smanjenje izdvajanja za socijalnu politiku i medije, kao i zaokret u spoljnoj politici Slovenije.