Još jedan preokret? "Naš uranijum ne ide nigdje"

Iran demantuje Trampove tvrdnje o preuzimanju obogaćenog uranijuma, poručujući da takva opcija nikada nije razmatrana i da neće biti sprovedena.

Iran je odbacio tvrdnje predsjednika SAD Donalda Trampa da će Sjedinjene Države preuzeti iranski obogaćeni uranijum.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je za državne medije da Teheran to ne razmatra.

"Moram da naglasim da iranski obogaćeni uranijum ni na koji način neće biti prebačen nigdje. Kao što je iransko tlo za nas važno i sveto, tako je i ovo pitanje za nas od velike važnosti", rekao je Bagei i dodao da takva opcija nikada nije bila na stolu.

Govoreći o mogućnosti obustave obogaćivanja uranijuma, Bagei je kritikovao napise da se o tome razgovara tokom pregovora, ali to nije direktno demantovao.

Šta je Tramp rekao?

Trampove izjave dolaze nakon što je ustvrdio da će Iran predati svoj obogaćeni uranijum, koji bi potom bio prebačen u Sjedinjene Države.