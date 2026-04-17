Još jedan preokret? "Naš uranijum ne ide nigdje"

17.04.2026 22:49

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Iran demantuje Trampove tvrdnje o preuzimanju obogaćenog uranijuma, poručujući da takva opcija nikada nije razmatrana i da neće biti sprovedena.

Iran je odbacio tvrdnje predsjednika SAD Donalda Trampa da će Sjedinjene Države preuzeti iranski obogaćeni uranijum.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je za državne medije da Teheran to ne razmatra.

"Moram da naglasim da iranski obogaćeni uranijum ni na koji način neće biti prebačen nigdje. Kao što je iransko tlo za nas važno i sveto, tako je i ovo pitanje za nas od velike važnosti", rekao je Bagei i dodao da takva opcija nikada nije bila na stolu.

Govoreći o mogućnosti obustave obogaćivanja uranijuma, Bagei je kritikovao napise da se o tome razgovara tokom pregovora, ali to nije direktno demantovao.

Šta je Tramp rekao?

Trampove izjave dolaze nakon što je ustvrdio da će Iran predati svoj obogaćeni uranijum, koji bi potom bio prebačen u Sjedinjene Države.

Donald Tramp

Iran

Uranijum

Amerika

Više iz rubrike

Петер Мађар

Svijet

Nova vlada najavila uvođenje evra u Mađarskoj

1 h

0
Предсједник Доналд Трамп стиже на округли сто о укидању пореза на бакшиш, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Лас Вегасу.

Svijet

Gotovo je: "Pristali su na sve"

2 h

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Svijet

Nakon 47 dana prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

2 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Rim spreman da pošalje pomorske jedinice u Ormuski moreuz

3 h

0

Vikend donosi nove preokrete

Žena iz BiH osuđena jer je primala socijalnu pomoć dok se prostituisala

Još jedan preokret? "Naš uranijum ne ide nigdje"

Crvena zvezda gostuje u Barseloni u plej-inu

Preokret u Sloveniji: Janez Janša na putu da formira vladu

