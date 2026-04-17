Gotovo je: "Pristali su na sve"

17.04.2026 21:55

Предсједник Доналд Трамп стиже на округли сто о укидању пореза на бакшиш, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Лас Вегасу.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Iran "pristao na sve", i da će sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje će iz te zemlje ukloniti obogaćeni uranijum.

Tramp je u telefonskom intervjuu za CBS kazao da to neće uključivati slanje američkih kopnenih trupa.

"Ne. Nema trupa. Ići ćemo dole i uzeti ga sa njima, a onda ćemo ga ponijeti. Uzimaćemo ga zajedno jer ćemo do tada imati sporazum i nema potrebe za borbom kada postoji sporazum. Lijepo, zar ne? To je bolje. Uradili bismo to na drugi način da smo morali", rekao je Tramp.

On je istakao da će obogaćeni uranijum iz Irana biti dopremljen u SAD.

"Naš narod, zajedno sa Irancima, radiće zajedno da ga uzme. A onda ćemo ga odnijeti u Sjedinjene Države", rekao je Tramp.

нестали научници у америци

Svijet

Misterija u SAD-u. 11 naučnika i vojnih lica preminulo ili nestalo bez traga

Dodao je da je Iran pristao da prestane da podržava posredničke militantne grupe, poput Hezbolaha u Libanu i Hamasa u Gazi. Tramp je rekao i da će se predstavnici dve zemlje sastati tokom predstojećeg vikenda i da će SAD nastaviti svoju blokadu iranskih luka "dok se to ne završi".

Američki predsjednik je za Blumberg rekao da je Iran pristao da obustavi svoj nuklearni program na neodređeno vrijeme.

On je u telefonskoj izjavi rekao je da je sporazum o okončanju rata u Iranu uglavnom završen.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Sporazum sa Iranom moguć za dan ili dva

"Većina glavnih tačaka je završena. Ići će prilično brzo", rekao je Tramp.

Tramp je dodao da Iran neće dobiti nikakva zamrznuta sredstva od SAD, prenosi Tanjug.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da će konačni sporazum o okončanju rata sa Iranom biti postignut "za dan ili dva".

Tramp je za Aksios rekao da će se američki i iranski pregovarači verovatno sastati ovog vikenda.

"Iranci žele da se sastanu. Žele da postignu sporazum. Mislim da će se sastanak verovatno održati tokom vikenda. Mislim da ćemo postići sporazum u narednih dan ili dva", rekao je Tramp u telefonskoj izjavi.

Više američkih zvaničnika i drugih izvora koji su upoznati sa pregovorima rekli su za Aksios da, iako je postignut značajan napredak dok se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju mirovnom planu, i dalje postoje razlike u ključnim pitanjima.

Donald Tramp

Iran

dogovor

Uranijum

Pročitajte više

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Konačno mora da postoji mir

15 h

0
Svijet

Tramp opet kritikovao NATO: Zamolio sam ih da se uključe u malu situaciju i nisu stali uz nas

23 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Teheran pristao da neće imati nuklearno oružje

1 d

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp najavio pregovore: Iran upozorava na "opasne posljedice"

1 d

0

Više iz rubrike

Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Svijet

Nakon 47 dana prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

56 min

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Rim spreman da pošalje pomorske jedinice u Ormuski moreuz

1 h

0
Трагедија у Њемачкој: Бактерија усмртила бебу, још двоје новорођенчади заражено у клиници

Svijet

Tragedija u Njemačkoj: Bakterija usmrtila bebu, još dvoje novorođenčadi zaraženo u klinici

1 h

0
Никад лакше остати без аута у Аустрији: Пооштрили борбу против бахатих возача

Svijet

Nikad lakše ostati bez auta u Austriji: Pooštrili borbu protiv bahatih vozača

1 h

0

Koji se to psi odlično slažu s mačkama?

Ruski naučnici kreirali robota koji igra šah

Skočila cijena zlata

Direktor FIBA lige šampiona Patrik Komninos: "Zadovoljni smo razvojem takmičenja"

