Tramp: Teheran pristao da neće imati nuklearno oružje

16.04.2026 20:37

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Iran je objavio da neće posjedovati nuklearno oružje duže od 20 godina, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

Tramp je rekao da bi mogao lično da ode u Pakistan ako se u Islamabadu postigne i potpiše sporazum sa Iranom i da je Islamska Republika pristala na gotovo sve.

"Imamo izjavu, veoma snažnu izjavu, da neće imati nuklearno oružje duže od 20 godina", rekao je Tramp novinarima ispred Bijele kuće.

On je dodao da bi sljedeći sastanak između SAD i Irana mogao da bude održan tokom vikenda i da nije siguran da je potrebno produžiti prekid vatre, prenosi Srna.

