Logo
Large banner

Dok svijet gleda Hormuški moreuz, Kina blokira važnu pomorsku rutu

Izvor:

ATV

16.04.2026 17:27

Komentari:

0
Блокада Кине у Јужном кинеском мору
Foto: Printscree/TaiwanPlus News

Satelitski snimci koje je dobio Rojters pokazuju da Kina koristi brodove i plutajuću barijeru kako bi pooštrila kontrolu nad ulazom u Skarboro Šol u Južnom kineskom moru, usred rastućih tenzija sa Filipinima oko spornog područja.

Skarboro Šol je jedno od najspornijih pomorskih područja u Aziji, a neke diplomate i analitičari strahuju da bi dugotrajne tenzije mogle eskalirati u oružani sukob.

Prisustvo četiri ribarska broda, patrolnog broda kineske mornarice ili obalske straže i nove plutajuće barijere dolazi u trenutku kada Filipini šalju sopstvene brodove obalske straže i ribarske čamce da podrže svoje ribare, koje često tjeraju veće kineske patrole, izvijestio je Rojters.

Fotografije snimljene 10. i 11. aprila prikazuju ribarske brodove usidrene duž ulaza u plićak, dok video od 11. aprila prikazuje plutajuću barijeru koja se proteže preko njega.

Firma Vantor, koja pruža satelitskih snimaka, navela je da se neposredno izvan ulaza nazire plovilo koje vjerovatno pripada kineskoj mornarici ili obalnoj straži.

Kinesko ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na Rojtersov upit za komentar o raspoređivanju snaga na ulazu u greben i razlozima za takvu odluku.

Tradicionalno bogato ribolovno područje

Skarboro Šol, tradicionalno bogato ribarsko područje, nalazi se u potpunosti unutar ekonomske zone Filipina, ali Kina takođe polaže pravo na njega kao svoju teritoriju.

Prošle godine Kina tamo je odobrila uspostavljanje nacionalnog rezervata prirode, što je uznemirilo filipinske sigurnosne zvaničnike, koji su taj potez nazvali "očitim izgovorom za okupaciju".

Barijera duga 352 metra

Džej Tarijela, portparol filipinske obalske straže, izjavio je u srijedu za Rojters da je kineska vlada 10. i 11. aprila na ulazu postavila plutajuću barijeru dugu 352 metra.

- Šest brodova kineske obalske straže primećeno je unutar grebena, a još tri su primijećena napolju, očigledno ometajući ulaz u BDM - rekao je on, koristeći filipinski naziv za greben, Bajo de Masinlok. Kina ga zove ostrvo Huangjan.

Iako je filipinska obalska straža u prošlosti probila takve barijere, Tarijela je rekao da je kineska strana izgleda uklonila posljednju tokom vikenda, ali filipinska mornarica kaže da nastavlja patrole.

Противавионски топ из совјетског доба

Svijet

Medvedev objavio potencijalne mete u Evropi: Jedna blizu BiH

- Naša procjena, zasnovana na prošlim iskustvima, jeste da uvijek reaguju sa sumnjom kada prate grupu filipinskih ribarskih brodova - dodao je Tarijela.

Portparol filipinske mornarice Roj Trinidad rekao je u utorak da je deset brodova kineske obalske straže primijećeno na grebenu od 5. do 12. aprila.

Suverenitet nikada nije uspostavljen

Uprkos sporovima, suverenitet nad grebenom nije riješen i područje je pod kontrolom Pekinga, iako Filipini i dalje pokušavaju da djeluju tamo. Kina je prisutna od 2012. nakon sukoba, dok Manila tvrdi da dio kineskih brodova čini pomorska milicija, što Peking negira.

Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Ovo se nije desilo od Kubanske krize: Amerikanci vratili sankcionisani kineski brod

U januaru su Filipini i SAD održali zajedničku pomorsku vježbu u blizini grebena. Vojna saradnja je ojačana tokom mandata predsjednika Ferdinanda Markosa Mlađeg, kao odgovor na sve veće kinesko prisustvo u Južnom kineskom moru.

"Kina bi mogla da iskoristi američku preokupaciju Iranom i Ormuzom"

Ovog mjeseca, hiljade vojnika iz obe zemlje spremne su da započnu velike vežbe širom filipinskog arhipelaga, uključujući i provinciju Zambales, čija je obala udaljena oko 120 nautičkih milja od Skarboro Šola.

Бранко Блануша

Republika Srpska

Ministarstvo trgovine reagovalo zbog izjava Branka Blanuše

Diplomate kažu da se vježbe i šire tenzije pažljivo prate iz straha da bi Kina mogla da iskoristi percepciju da su SAD preokupirane sukobom sa Iranom i naporima da se ponovo otvori vitalni Ormuski moreuz.

Prekretnica iz 2016. godine, koju je doneo Stalni arbitražni sud o raznim pitanjima Južnog kineskog mora, bila je u korist Manile, ali je uspostavljanje suvereniteta nad Skarboro Šolom bilo van njene nadležnosti.

Sud je presudio da je blokada Pekinga prekršila međunarodno pravo jer je to tradicionalno ribolovno područje za nekoliko zemalja, uključujući Kinu, Filipine i Vijetnam.

(Indeks)

Podijeli:

Tagovi :

Skarboro Šol

Kina

Filipini

blokada

Južno kinesko more

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Фотографија са друге стране Мјесеца.

Nauka i tehnologija

Na Mjesecu otkrivena rijetka pojava

2 h

0
Небојша Дринић

Republika Srpska

Ministarstvo zdravlja: Drinić ponovo obmanjuje javnost klevetanjem ministra Šeranića

3 h

3
Ови хороскопски знакови мрзе када ствари не иду по њиховом

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi mrze kada stvari ne idu po njihovom

3 h

0
Полицајац у ФБиХ се јавља на позив

Društvo

Ovo može samo u BiH: Nazvao policiju da prijavu švaleraciju

3 h

1

Više iz rubrike

Радник пере противавионски топ из совјетског доба изложен испред Музеја артиљерије у Санкт Петербургу, Русија, понедjељак, 13. априла 2026.

Svijet

Medvedev objavio potencijalne mete u Evropi: Jedna blizu BiH

2 h

0
Предсједник Француске Емануел Макрон

Svijet

Makron poručio tinejdžerima: Isključite telefone i čitajte

3 h

0
Провалник у Филаделфији

Svijet

Postavila kameru u dvorište i ostala bez daha: Ovaj prizor nikada neće zaboraviti!

4 h

0
Евро паре новац

Svijet

Milijarder otplatio studentski dug cijeloj generaciji na koledžu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

51

Mesi kupio fudbalski klub!

19

47

Influenser prozvao Stanivukovića zbog sječe stabala na Vrbasu: Pa je*o ja majku, ko ste vi ljudi?

19

34

Ceca pomogla da se rodi! Jovan Pejić javno progovorio: Ja sam dijete iz epruvete

19

32

Otvoren sajam turizma u Bijeljini

19

30

Koliko će koštati novi vrtić u Gradišci?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner