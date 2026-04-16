Dok svijet gleda Hormuški moreuz, Kina blokira važnu pomorsku rutu

Satelitski snimci koje je dobio Rojters pokazuju da Kina koristi brodove i plutajuću barijeru kako bi pooštrila kontrolu nad ulazom u Skarboro Šol u Južnom kineskom moru, usred rastućih tenzija sa Filipinima oko spornog područja.

Skarboro Šol je jedno od najspornijih pomorskih područja u Aziji, a neke diplomate i analitičari strahuju da bi dugotrajne tenzije mogle eskalirati u oružani sukob.

Prisustvo četiri ribarska broda, patrolnog broda kineske mornarice ili obalske straže i nove plutajuće barijere dolazi u trenutku kada Filipini šalju sopstvene brodove obalske straže i ribarske čamce da podrže svoje ribare, koje često tjeraju veće kineske patrole, izvijestio je Rojters.

Fotografije snimljene 10. i 11. aprila prikazuju ribarske brodove usidrene duž ulaza u plićak, dok video od 11. aprila prikazuje plutajuću barijeru koja se proteže preko njega.

Firma Vantor, koja pruža satelitskih snimaka, navela je da se neposredno izvan ulaza nazire plovilo koje vjerovatno pripada kineskoj mornarici ili obalnoj straži.

Kinesko ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na Rojtersov upit za komentar o raspoređivanju snaga na ulazu u greben i razlozima za takvu odluku.

Tradicionalno bogato ribolovno područje

Skarboro Šol, tradicionalno bogato ribarsko područje, nalazi se u potpunosti unutar ekonomske zone Filipina, ali Kina takođe polaže pravo na njega kao svoju teritoriju.

Prošle godine Kina tamo je odobrila uspostavljanje nacionalnog rezervata prirode, što je uznemirilo filipinske sigurnosne zvaničnike, koji su taj potez nazvali "očitim izgovorom za okupaciju".

Barijera duga 352 metra

Džej Tarijela, portparol filipinske obalske straže, izjavio je u srijedu za Rojters da je kineska vlada 10. i 11. aprila na ulazu postavila plutajuću barijeru dugu 352 metra.

- Šest brodova kineske obalske straže primećeno je unutar grebena, a još tri su primijećena napolju, očigledno ometajući ulaz u BDM - rekao je on, koristeći filipinski naziv za greben, Bajo de Masinlok. Kina ga zove ostrvo Huangjan.

Iako je filipinska obalska straža u prošlosti probila takve barijere, Tarijela je rekao da je kineska strana izgleda uklonila posljednju tokom vikenda, ali filipinska mornarica kaže da nastavlja patrole.

Svijet Medvedev objavio potencijalne mete u Evropi: Jedna blizu BiH

- Naša procjena, zasnovana na prošlim iskustvima, jeste da uvijek reaguju sa sumnjom kada prate grupu filipinskih ribarskih brodova - dodao je Tarijela.

Portparol filipinske mornarice Roj Trinidad rekao je u utorak da je deset brodova kineske obalske straže primijećeno na grebenu od 5. do 12. aprila.

Suverenitet nikada nije uspostavljen

Uprkos sporovima, suverenitet nad grebenom nije riješen i područje je pod kontrolom Pekinga, iako Filipini i dalje pokušavaju da djeluju tamo. Kina je prisutna od 2012. nakon sukoba, dok Manila tvrdi da dio kineskih brodova čini pomorska milicija, što Peking negira.

Svijet Ovo se nije desilo od Kubanske krize: Amerikanci vratili sankcionisani kineski brod

U januaru su Filipini i SAD održali zajedničku pomorsku vježbu u blizini grebena. Vojna saradnja je ojačana tokom mandata predsjednika Ferdinanda Markosa Mlađeg, kao odgovor na sve veće kinesko prisustvo u Južnom kineskom moru.

"Kina bi mogla da iskoristi američku preokupaciju Iranom i Ormuzom"

Ovog mjeseca, hiljade vojnika iz obe zemlje spremne su da započnu velike vežbe širom filipinskog arhipelaga, uključujući i provinciju Zambales, čija je obala udaljena oko 120 nautičkih milja od Skarboro Šola.

Republika Srpska Ministarstvo trgovine reagovalo zbog izjava Branka Blanuše

Diplomate kažu da se vježbe i šire tenzije pažljivo prate iz straha da bi Kina mogla da iskoristi percepciju da su SAD preokupirane sukobom sa Iranom i naporima da se ponovo otvori vitalni Ormuski moreuz.

Prekretnica iz 2016. godine, koju je doneo Stalni arbitražni sud o raznim pitanjima Južnog kineskog mora, bila je u korist Manile, ali je uspostavljanje suvereniteta nad Skarboro Šolom bilo van njene nadležnosti.

Sud je presudio da je blokada Pekinga prekršila međunarodno pravo jer je to tradicionalno ribolovno područje za nekoliko zemalja, uključujući Kinu, Filipine i Vijetnam.

