Postavila kameru u dvorište i ostala bez daha: Ovaj prizor nikada neće zaboraviti!

Žena iz Filadelfije instalirala je kameru da bi pratila štetu koju izazivaju rakuni u njenom dvorištu, nije ni slutila kakvo je jezivo iznenađenje očekuje.

U želji da provjeri “krznene štetočine” pregledala je snimke i užasnuta shvatila da se ispred njenih vrata šunjao maskirani muškarac, u dva sata ujutru!

"Ne prepoznajem tog čovjeka"

Prije toga, nepoznati čovjek je hodao po njenom tremu, a djelovalo je kao da pokušava da otvori prozor, prenosi Dejli Mejl.

Ona je alarmirala komšije, koje nisu uspjele da identifikuju muškarca, čije je lice skrivala ski-maska.

“Kao da je neko zlostavljao moj prostor, tako se osjećam. Ne prepoznajem tog čovjeka. Ne znam šta je radio. Ispitivao je prozore, izgledalo je kao da nešto pokušava”, kazala je uznemirena vlasnica.

Nestao bez traga

Jedan od komšija, Bil Fič, tvrdi da je istu maskiranu osobu vidio u svom dvorištu, usred noći.

“Nosio je baterijsku lampu i tražio način da uđe”, kazao je.

Fič je pozvao policiju, ali je maskirani muškarac nestao bez traga.

Nakon bizarnih dešavanja, žitelji ovog djela Filadelfije su uplašeni, a nisi htjeli da otkrivaju naziv svoje ulice, strahujući od neželjene pažnje.

"Sve provjeravamo dva puta"

Fič je priznao da osjeća “paranoju” i da noću ostavlja kabaste stvari kod ulaznih vrata, kako bi potencijalnom provalniku otežao ulaz.

“Zaključavamo vrata, sve proveravamo dva puta. Stvarno imam osjećaj da će se vratiti", rekao je.

Po zakonu Pensilvanije, uzurpiranje privatne imovine, uključujući kuće i dvorišta, smatra se prekršajem. Kazne za ovakvo ponašanje mogu biti do 25.000 dolara.

Policija je pokrenula istragu i pokušava da identifikuje maskiranog muškarca.

