Nakon 12 godina: Posljednji konvoj američke vojske napustio Siriju

16.04.2026 14:04

Конвој америчких камиона и оклопних возила напуштају базу Qasrak, највеће америчко упориште у провинцији Хасаках, остављајући иза себе призоре који симболизују крај њиховог присуства у овом дијелу Сирије.
Konvoj američkih kamiona i oklopnih vozila napuštaju bazu Qasrak, najveće američko uporište u provinciji Hasakah, ostavljajući iza sebe prizore koji simbolizuju kraj njihovog prisustva u ovom dijelu Sirije.

Posebnu pažnju na snimcima privlače gusti stupovi crnog dima koji se uzdižu iznad baze.

Prema izvještajima sa terena, američke trupe su, neposredno prije potpunog napuštanja lokacije, pristupile uništavanju i spaljivanju vojnog materijala i opreme koju nisu mogle transportovati.

Sirijska vojska odmah preuzima bazu

Odmah po odlasku posljednjeg američkog vojnika, kontrolu nad bazom počela je preuzimati 60. divizija sirijske vojske, potvrđuju lokalni izvori i sigurnosne službe.

Iako su SAD ušle u Siriju 2014. godine kao ključni saveznik Sirijskih demokratskih snaga (SDF) u borbi protiv ISIL-a, geopolitički potresi izmijenili su kartu savezništva.

Nakon pada režima Bashara al-Asada, nova vlast u Damasku postigla je istorijski sporazum sa SDF-om.

Šta predviđa dogovor Damaska i SDF-a

Ovaj dogovor ​uključuje:

  • Integraciju državnih institucija na cijeloj teritoriji
  • Zajedničko upravljanje resursima i sigurnošću sjeveroistoka zemlje
  • Diplomatski pritisak na povlačenje stranih trupa koje nemaju dozvolu centralne vlade

"Kurdi, nekada najvažniji partneri Vašingtona na terenu, sada svoju budućnost vide u političkom dijalogu sa Damaskom", navode analitičari.

Dok Vašington potvrđuje da više nema kopnenih trupa u Siriji, a preostali kontingenti se raspoređuju u Jordan i sjeverni Irak, ostaju otvorena pitanja o stabilnosti regije.

Rizici po sigurnost i uticaj milicija

Prijetnja ISIL-a: Stručnjaci upozoravaju na mogućnost aktivacije "uspavanih ćelija", iako sirijske snage tvrde da su spremne za ovaj izazov.

Uticaj milicija: Analize sugerišu da su povlačenje ubrzali učestali napadi proiranskih i iračkih milicija, koji su boravak američkih trupa činili logistički neodrživim.

Ovaj potez označava novu stranicu u sirijskoj istoriji, gd‌je se nakon godina rata fokus pomjera sa vojnih operacija na unutrašnju stabilizaciju i političku konsolidaciju pod novom vlašću, prenosi Euronews.

Amerika

vojska

Sirija

Policija

Više iz rubrike

Паре

Svijet

Penzioner mora da vrati 84.000 evra: Jedna greška ga skupo koštala

2 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Svijet

Ministar energetike Austrije: U maju se očekuje nestašica dizela i kerozina u Evropi

2 h

0
медвјед

Svijet

Medvjed napao čovjeka dok je džogirao

3 h

0
Школске клупе у учионици.

Svijet

Učenik upucao druga iz razreda tokom časa

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Ovo može samo u BiH: Nazvao policiju da prijavu švaleraciju

16

29

Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

16

26

Makron poručio tinejdžerima: Isključite telefone i čitajte

16

11

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

16

08

Desetine hiljada pčela preplavilo Izrael

