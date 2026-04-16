Nakon 12 godina: Posljednji konvoj američke vojske napustio Siriju

Konvoj američkih kamiona i oklopnih vozila napuštaju bazu Qasrak, najveće američko uporište u provinciji Hasakah, ostavljajući iza sebe prizore koji simbolizuju kraj njihovog prisustva u ovom dijelu Sirije.

Posebnu pažnju na snimcima privlače gusti stupovi crnog dima koji se uzdižu iznad baze.

Prema izvještajima sa terena, američke trupe su, neposredno prije potpunog napuštanja lokacije, pristupile uništavanju i spaljivanju vojnog materijala i opreme koju nisu mogle transportovati.

Sirijska vojska odmah preuzima bazu

Odmah po odlasku posljednjeg američkog vojnika, kontrolu nad bazom počela je preuzimati 60. divizija sirijske vojske, potvrđuju lokalni izvori i sigurnosne službe.

Iako su SAD ušle u Siriju 2014. godine kao ključni saveznik Sirijskih demokratskih snaga (SDF) u borbi protiv ISIL-a, geopolitički potresi izmijenili su kartu savezništva.

Nakon pada režima Bashara al-Asada, nova vlast u Damasku postigla je istorijski sporazum sa SDF-om.

Šta predviđa dogovor Damaska i SDF-a

Ovaj dogovor ​uključuje:

Integraciju državnih institucija na cijeloj teritoriji

Zajedničko upravljanje resursima i sigurnošću sjeveroistoka zemlje

Diplomatski pritisak na povlačenje stranih trupa koje nemaju dozvolu centralne vlade

"Kurdi, nekada najvažniji partneri Vašingtona na terenu, sada svoju budućnost vide u političkom dijalogu sa Damaskom", navode analitičari.

Dok Vašington potvrđuje da više nema kopnenih trupa u Siriji, a preostali kontingenti se raspoređuju u Jordan i sjeverni Irak, ostaju otvorena pitanja o stabilnosti regije.

Rizici po sigurnost i uticaj milicija

Prijetnja ISIL-a: Stručnjaci upozoravaju na mogućnost aktivacije "uspavanih ćelija", iako sirijske snage tvrde da su spremne za ovaj izazov.

WATCH: Syrian army units entered the Qasrak base in northern Hasakah after U.S. forces pulled out. — April 16, 2026

Uticaj milicija: Analize sugerišu da su povlačenje ubrzali učestali napadi proiranskih i iračkih milicija, koji su boravak američkih trupa činili logistički neodrživim.

Ovaj potez označava novu stranicu u sirijskoj istoriji, gd‌je se nakon godina rata fokus pomjera sa vojnih operacija na unutrašnju stabilizaciju i političku konsolidaciju pod novom vlašću, prenosi Euronews.