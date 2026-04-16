Ministar energetike Austrije: U maju se očekuje nestašica dizela i kerozina u Evropi

ATV
16.04.2026 13:48

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Ministar energetike Austrije Volfgang Hatmansdorfer upozorio je da će, zbog sukoba u Iranu, u maju doći do nestašica dizela i kerozina u Evropi, ali je najavio da će osigurati snabdjevenost državnim rezervama, ukoliko to bude potrebno.

- Prekidi u isporukama posljednjih sedmica će takođe stići do Evrope sa vremenskim zakašnjenjem - rekao je Hatmansdorfer novinarima u Nju Delhiju, prenosi portal Oe24.

Srbija

Stravičan požar u Srbiji, ima mrtvih

Hatmansdorfer je naveo da će Evropi nedostajati pet odsto dizela i 15 odsto kerozina zbog smanjenih isporuka, naglasivši da će to imati "uticaj na cijenu".

Hatmansdorfer, koji je u delegaciji austrijskog kancelara Kristijana Štokera u zvaničnoj posjeti Indiji, naveo je da se Austrija sprema za najgori mogući scenario u vezi sa nestašicom goriva.

- Sigurno snabdijevanje gorivom je glavni prioritet - rekao je Hatmansdorfer, navodeći da do sada nije korišteno gorivo iz državnih rezervi.

On je istakao da sada treba da se promijeni ponašanje potrošača i da bi svi trebalo da razmotre gdje može da se uštedi energija. Najavio je da će razgovarati o daljim mjerama ukoliko dođe do nestašice goriva.

Srbija

Afrička kuga "zatvorila" pijacu: Upućen apel uzgajivačima

Hatmansdorfer je naglasio da obavezna rezerva za vanredne situacije može da se distribuira samo austrijskim kupcima, odgovarajući na pitanje da li je moguće i ograničavanje prodaje goriva za vozila sa stranim registarskim tablicama.

Štoker je, međutim, izrazio skepticizam u vezi sa tim pitanjem, navodeći da su to "recepti koji nikada ne funkcionišu".

(Tanjug)

Austrija

gorivo

Dizel cijena

Volfgang Hatmansdorfer

Iran

Pročitajte više

Планета Марс

Zanimljivosti

Venera donosi "magiju", a Mars akciju: Nekima se život mijenja iz korijena

3 h

0
Језиво вршњачко насиље: Ученица напаствована у тоалету

Srbija

Jezivo vršnjačko nasilje: Učenica napastvovana u toaletu

3 h

0
медвјед

Svijet

Medvjed napao čovjeka dok je džogirao

3 h

0
Катанац врата капија

Ekonomija

Zatvara se najluksuzniji hotel

3 h

0

Više iz rubrike

медвјед

Svijet

Medvjed napao čovjeka dok je džogirao

3 h

0
Школске клупе у учионици.

Svijet

Učenik upucao druga iz razreda tokom časa

4 h

0
Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава

Svijet

Tinejdžeru koji je počinio masakr u turskoj školi uzor bio masovni ubica

4 h

0
Узорци и апарати у лабораторији

Svijet

Profesorica završila iza rešetaka: Ukrala opasne viruse iz laboratorije

4 h

0

16

36

Ovo može samo u BiH: Nazvao policiju da prijavu švaleraciju

16

29

Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

16

26

Makron poručio tinejdžerima: Isključite telefone i čitajte

16

11

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

16

08

Desetine hiljada pčela preplavilo Izrael

