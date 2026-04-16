Ministar energetike Austrije: U maju se očekuje nestašica dizela i kerozina u Evropi

Ministar energetike Austrije Volfgang Hatmansdorfer upozorio je da će, zbog sukoba u Iranu, u maju doći do nestašica dizela i kerozina u Evropi, ali je najavio da će osigurati snabdjevenost državnim rezervama, ukoliko to bude potrebno.

- Prekidi u isporukama posljednjih sedmica će takođe stići do Evrope sa vremenskim zakašnjenjem - rekao je Hatmansdorfer novinarima u Nju Delhiju, prenosi portal Oe24.

Hatmansdorfer je naveo da će Evropi nedostajati pet odsto dizela i 15 odsto kerozina zbog smanjenih isporuka, naglasivši da će to imati "uticaj na cijenu".

Hatmansdorfer, koji je u delegaciji austrijskog kancelara Kristijana Štokera u zvaničnoj posjeti Indiji, naveo je da se Austrija sprema za najgori mogući scenario u vezi sa nestašicom goriva.

- Sigurno snabdijevanje gorivom je glavni prioritet - rekao je Hatmansdorfer, navodeći da do sada nije korišteno gorivo iz državnih rezervi.

On je istakao da sada treba da se promijeni ponašanje potrošača i da bi svi trebalo da razmotre gdje može da se uštedi energija. Najavio je da će razgovarati o daljim mjerama ukoliko dođe do nestašice goriva.

Hatmansdorfer je naglasio da obavezna rezerva za vanredne situacije može da se distribuira samo austrijskim kupcima, odgovarajući na pitanje da li je moguće i ograničavanje prodaje goriva za vozila sa stranim registarskim tablicama.

Štoker je, međutim, izrazio skepticizam u vezi sa tim pitanjem, navodeći da su to "recepti koji nikada ne funkcionišu".

(Tanjug)