Profesorica završila iza rešetaka: Ukrala opasne viruse iz laboratorije

Soledad Palameta Miler, molekularna biološkinja i profesorka na Fakultetu prehrambenog inženjerstva na Univerzitetu Unikamp u Brazilu, uhapšena je krajem prošlog mjeseca zbog navodne krađe opasnih virusa iz univerzitetske laboratorije visoke biosigurnosti.

Kako je objavio Nature, policija je pronašla ukradene uzorke, a Soledad Palameta Miler je uz kauciju puštena da se brani sa slobode. Brazilska Nacionalna agencija za zdravstveni nadzor (Anvisa) saopštila je da je procijenila pronađene uzorke i da oni ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi.

Uzorci potencijalno opasnih patogena, kao što su virusi čikungunje i denga groznice, nalazili su se u Unikampovoj laboratoriji za virologiju i primenjenu biotehnologiju, koja je nivoa biosigurnosti 3 (BSL-3).

Soledad Palameta Miler (36) je neko vrijeme radila u toj laboratoriji kao postdoktorantkinja, a sada na tom mjestu njen suprug Majkl Edvard Miler priprema doktorat.

Prema sudskom dokumentu do kojeg je došao Nature, jedan istraživač u toj laboratoriji primjetio je još u februaru da nedostaje nekoliko uzoraka virusa. Snimci sigurnosnih kamera pokazali su Miler kako napušta laboratoriju u neobično vrijeme, "kasno noću ili vrlo rano ujutru, uvijek noseći nešto".

Članovi laboratorije izrazili su zabrinutost univerzitetskim zvaničnicima, a obaviještena je i savezna policija.

Kako je objavila brazilska nedjeljna televizijska informativna emisija Fantastico, policija je 21. marta sprovela pretrese na Unikampu i pronašla nestale uzorke.

Neki od njih nalazili su se u laboratoriji na Fakultetu prehrambenog inženjerstva koju profesorka Soledad Palameta Miler dijeli sa drugim istraživačima. Uhapšena je 23. marta nakon što je policija utvrdila da je pokušala da uništi dokaze nakon početnih pretresa. Njen suprug Majkl Miler nije uhapšen niti optužen.

"Pošto je materijal bio skladišten na Fakultetu prehrambenog inženjerstva, gdje je osumnjičena profesorka radila, odgovornost za ovakvo ponašanje leži na njoj. Da li joj je suprug ili neko drugi pomogao, utvrdiće se tokom istrage – rekao je za Fantastiko Andre Ribeiro, šef savezne policije u Kampinasu.

Krađa virusa na Unikampu duboko je uznemirila brazilske virusologe: "Zajednica je zbunjena. Nijedan uzorak ne može da bude iznijet iz laboratorije ovog nivoa biosigurnosti bez odobrenja", rekao je za Nature dr Paulo Sančes, virusolog na Državnom univerzitetu Sao Paulo u Ararakuari.

(Jutarnji list)