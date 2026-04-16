Strah od zatvaranja Ormuskog moreuza: Ovoj zemlji prijeti nestašica hrane

16.04.2026 09:05

Страх од затварања Ормуског мореуза: Овој земљи пријети несташица хране
Velika Britanija bi se mogla do ljeta suočiti s nestašicama određenih prehrambenih proizvoda, i to prema najcrnjem scenariju koji su razradili vladini zvaničnici zbog mogućeg sukoba na Bliskom istoku, piše BBC Newsnight.

Zbog straha da bi dugotrajno zatvaranje Ormuskog moreuza moglo smanjiti domaće zalihe ugljičnog dioksida, moglo bi doći do nestašice osnovnih namirnica poput piletine i svinjetine. Ugljen dioksid, naime, koristi se pri klanju nekih životinja te u konzerviranju hrane.

Visoki vladin izvor rekao je za BBC Newsnight kako je riječ o planiranju za najgori mogući scenarij "u kojem sve pođe po zlu".

Takav scenarij uključivao bi zatvaranje Ormuskog moreuza tokom ljeta i istovremene poremećaje u domaćoj opskrbi ugljen dioksidom.

Isti je izvor naglasio da se radi isključivo o planiranju za najcrnji scenarij, a ne o predviđanju onoga što će se dogoditi. Planiranje ne sugeriše da će doći do nestašice ključnih zaliha hrane.

Informaciju je izvijestio The Times, a informaciju je potom potvrdio i BBC Newsnight.

