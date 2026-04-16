Orban neće prisustvovati neformalnom sastanku Evropskog savjeta

ATV
16.04.2026 08:19

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban neće prisustvovati neformalnom sastanku Evropskog savjeta na Kipru naredne sedmice, piše evropsko izdanje lista "Politiko" pozivajući se na zvaničnika EU.

U skladu sa pravilima Savjeta, Orbana na sastanku može predstavljati drugi šef države, a tu ulogu bi mogao preuzeti premijer Slovačke Robert Fico.

Opoziciona stranka Tisa pobijedila je na parlamentarnim izborima u Mađarskoj osvojivši 136 od 199 poslaničkih mjesta.

Konačni rezultati biće objavljeni u subotu, 18. aprila, nakon obrade glasova iz inostranstva.

(SRNA)

