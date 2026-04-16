Oblaci se ne povlače: Danas hladno sa padavinama

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.
Na sjeveru će uglavnom biti suvo uz sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uveče u Hercegovini bura koja će jačati.
Najviša dnevna temperatura biće od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac šest, Čemerno sedam, Han Pijesak i Bjelašnica osam, Bijeljina, Sarajevo i Bihać devet, Bileća, Višegrad, Mrkonjić Grad, Ribnik, Tuzla i Zenica 10, Banjaluka, Prijedor i Rudo 11, Doboj i Novi Grad 12, Trebinje i Foča 13 i Mostar 15 stepeni Celzijusovih.
