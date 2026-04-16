Slavimo Prepodobnog Nikitu Ispovjednika: Ove tri stvari strogo su zabranjene

Prepodobni Nikita rođen je u Vitiniji, u gradu Kesariji. Otac njegov Filaret, lišivši se svoje supruge, zamonašio se, a Nikita je ostao kod svoje babe, očeve majke.

Nakon odrastanja i učenja svih nauka, otišao je u manastir Midikijski, gdje ga iguman Nikifor postriže za monaha, a poslije sedam godina truda i podviga rukopoloži ga patrijarh Tarasije za jeromonaha. Po smrti Nikifora i Nikitinog vjernog druga Atanasija, bratstvo izabra Nikitu za igumana, i to preko njegove volje.

Bješe sveti Nikita svijetao primjer života i podviga bratiji svojoj kroz dug niz godina. Ali, kad se zacari Lav V Jermenin, poslije blagočestive Irine i pravovjernih careva Nikifora i Mihaila, raspali se opet ikonoboračka jeres.

Svijet Jezivi detalji masakra u školi: Nastavnica ubijena dok je pokušavala da zaštiti učenike

Car zbaci patrijarha Nikifora i posla ga u zatočeništvo, a na njegovo mjesto uzdiže nekakvoga jeretika Teodota Kasitera, čovjeka nečista života. I Nikita bi zatvoren i mučen, no ne pokoleba se u pravoslavlju.

Prevođen bi iz tamnice u tamnicu, mučen glađu i žeđu, mrazom, znojem i porugama. Ali on se ne dade pokolebati. Naročito mu dosađivaše neki Nikola s podsmijehom i porugom. No, jedne noći javi se Nikoli njegov umrli otac u snu i prekorno mu reče: „Odstupi od sluge Božijega!” I od toga časa Nikola se pokaja, te ne samo da ne dosađivaše više svetitelju, nego i druge odvraćaše od toga.

Kada zlom smrću pogibe Lav Jermenin, carstvo preuze pravovjerni car Mihail Valvos, koji oslobodi sve pravoslavne stradalnike. Nikita se povuče u jedno usamljeno mjesto blizu Carigrada, gdje u molitvi i blagodarenju Bogu na svemu provede svoje posljednje dane zemnoga života.

Stvorio je mnoga čudesa molitvom za vrijeme života. A kada umre, prenesoše mu tijelo u njegov manastir. Pri tom sprovodu mnogi bolesnici dotakoše se tijela njegova i biše iscijeljeni.

Mošti mu biše položene do grobnice njegovog duhovnog oca Nikifora i druga mu Atanasija. Upokoji se ovaj veliki jerarh 824. godine.

Narodno vjerovanje na današnji dan

Prema narodnim vjerovanjima, na današnji dan valja pospremiti kuću i ići u posjetu najbližima. Treba izbjegavati svađe i nikako ne bi trebalo danas ušivati garderobu ili uzimati iglu u ruke, prenosi Informer.