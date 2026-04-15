Zakonom o vodnim uslugama pravi se veliki iskorak u funkcionisanju i održivosti

15.04.2026 20:58

Законом о водним услугама прави се велики искорак у функционисању и одрживости
Zakonom o vodnim uslugama pravi se veliki iskorak u funkcionisanju i održivosti vodnih usluga, a stanovništvo će dobiti sigurniji i kvalitetniji pristup vodi za piće i odvodnih otpadnih voda.

O tome je danas razgovarano na Jahorini na 25. međunarodnoj konferenciji o održivom razvoju u sektoru vodnih usluga. Okupila je stručnjake, međunarodne partnere i lokalne zajednice s ciljem da unaprijede sektor javnih vodnih usluga i odgovore na izazove 21. vijeka.

Анђелка Kузмић

Republika Srpska

Anđelka Kuzmić na konferenciji Udruženja vodovoda Republike Srpske

Vlada Srpske prepoznala je potrebu reforme vodnih usluga jer je uočeno da je sve specifičnosti vodovodnih preduzeća teško definisati zakonom o komunalnim uslugama. Zakon o vodnim uslugama čije usvajanje se očekuje do kraja avgusta, unaprijediće ovaj izuzetno bitan sektor i imaće veliki efekat i sa aspekta ekologije.

- Veliki je to iskorak zbog funkcionisanja i održivosti unapređenja vodnih usluga da bi građani imali pristup pitkoj vodi a tu je i aspekt ekologije odnosno priča i otpadnim vodama i građenju prečistača - rekao je pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Milan Gavrić.

- To je izuzetno bitno jer se vodni sektor izdvaja iz opšteg okvira Zakona o komunalnim djelatnostima i Vlada će učiniti na taj način da to pozitivno utiče na život građana Srpske - naveo je predsjednik Upravnog odbora Udruženja "Vodovodi Republike Srpske" Ljubiša Lalović.

Zakon će omogućiti da na adekvatan način lokalne samouprave koje su osnivači i vlasnici preduzeća primjene jedinstvenu metodologiju kod formiranja cijena i vodnih usluga.

- Jedan od aspekata je da se kontinuirano isporuči voda potrošačima, a druga je da ta preduzeća imaju adekvatne prihode, ali i dio koji će im omogućiti nova investiranja - izjavio je predsjednik Saveza gradova i opština Republike Srpske Ljubiša Ćosić.

Teme ovogodišnjeg skupa, tokom panel-diskusija i prezentacija, usmjerene su na reformu u sektoru javnih vodnih usluga, vodosnabdijevanje - neprihodovanu vodu, te odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda.

