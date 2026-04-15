Policija izdala saopštenje za građane: Provjerite datume

Policijska uprava Bijeljina podsjeća građane koji posjeduju oružje za ličnu bezbjednost (pištolji i revolveri,) da su dužni blagovremeno izvršiti zamjenu oružnih listova kojima ističe ili je istekao rok važenja.

Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, dok je za lica starija od 65 godina života taj rok trajan.

Vlasnik oružja za ličnu bezbjednost je obavezan najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja oružnog lista podnijeti zahtjev za izdavanje novog oružnog lista.

Uz zahtjev za zamjenu oružnog lista vlasnik je obavezan priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i dokaz o uplaćenoj taksi.

Zakonom o oružju i munici Republike Srpske predviđena je prekršajna odgovornost za vlasnike koji ne podnesu zahtjev za zamjenu u zakonskom roku. Ukoliko vlasnik oružja ne zamjeni oružni list u propisanom roku, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije.

Policijska uprava Bijeljina apeluje na sve vlasnike oružja da provjere datume isteka važenja svojih oružnih listova i na vrijeme pokrenu proceduru zamjene, kako bi izbjegli sankcionisanje i osigurali legalno posjedovanje oružja.