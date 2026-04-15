Zbog bruceloze uništeno kompletno stado koza u BiH: Vlasnik u bolnici

Zbog potvrđene bruceloze, kompletno stado koza Admira Omerčevića iz Fojnice je eutanazirano, dok je i sam vlasnik završio u bolnici na pretragama.

Prema riječima komšija, porodica se našla u izuzetno teškoj situaciji i potrebna im je pomoć.

"Bruceloza je potvrđena 31. marta. Dok su završene sve procedure, životinje su morale biti hranjene, a tek juče je uništeno kompletno stado", kazao je Admirov komšija Belmin Varka, prenosi "Agroklub".

Omerčević, iz naselja Ragale kod Fojnice, imao je oko 50 koza, a proizvodnja mlijeka, koje je predavao u mljekaru, bila mu je dodatni izvor prihoda.

"Trenutno ne smije nabavljati novu stoku, jer je potrebno izvršiti potpunu dezinfekciju i čišćenje objekta. Porodica se može pomoći finansijski, dok se situacija ne sanira. Iako je Admir zaposlen, svi su kreditima", dodaje Varka.

Svi koji žele pomoći porodici Omerčević mogu se javiti Belminu Varki na broj telefona 062 896 014.