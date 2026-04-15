Vic dana: Ko je faca u kafani?

Sjede miš, puž i pas u kafani.
Kaže miš: "Ja sam brz, pametan i uvijek prvi do sira!"
Puž se nasmije: "Polako, druže... ja možda kasnim, ali kad stignem - svi već odu, pa je sve moje."
Pas ih pogleda i kaže: "Ma vi ste ništa... ja kad uđem, svi ćute!"
Miš šapne pužu: "Nije što je opasan... nego gazda mu uzeo karticu pa nema za turu."
