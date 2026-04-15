Tragedija u Kotor Varošu, ženu udario automobil na trotoaru!

Autor:Ognjen Matavulj
Žena A.S. (74) iz Kotor Varoša poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Ripište u Kotor Varošu, kada je udario automobil.
Kako saznaje ATV za volanom automobila bila je 21-godišnja djevojka, koja je u vrijeme nesreće vozila mlađu sestru.
Prema nezvaničnim informacijama do tragedije je došlo kada je 21-godišnjakinja, iz nepoznatih razloga, izgubila kontrolu nad automobilom, skrenula s puta i udarila u A.S. koja se kretala trotoarom.
Uviđaj na licu mjesta izvršio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i policijski službenici PS Kotor Varoš.
Tužilaštvo je naložilo da se preduzmu sve istražne mjere i radnje, kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok tragedije.
